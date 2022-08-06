Додано: Пон 13 кві, 2026 10:05

Сенс купувати будинок за 300 тис. якщо можна купити за 50 тис. десь біля середземного моря де навіть опалення не потрібне. Ось ви і відповіли на питання. Зараз все більше робіт переходить в онлайн.В Німмечині вже навіть кредити видають онлайн в банках.Сенс купувати будинок за 300 тис. якщо можна купити за 50 тис. десь біля середземного моря де навіть опалення не потрібне.

Я про цей сенс розповідав з квітня 2018 року, коли ділився баченням саме цього варіанту: за 50 000$ (і дешевше) купити для себе, коханого, для родини, коханої, для дітей, коханих, «запасний аеродром».Наводив приклади та головне: юридичний бік питання - документи та отриманння Виду на проживання.Хтось слухав мої поради та реалізував (в 2018-2021 роках реально мої приятелі купили квартири на березі Середземного моря за 34 000$ - це був мінімальний варіант - до 60 000€, це 1+1 на третьому поверсі з видом на власний плавальний басейн).Хтось жорстко проґавив і зараз кусає лікті.Таких варіантів в мене два:- чоловік племінниці 2 роки боровся із раком - витратив 80 000$ та помер, залишивши жінці 30 000$ готівкою. Я пропонував їй варіант купити квартиру та мати «запасний аеродром». Не послухала, гроші розійшлися - навіть не може пригадати, куди саме. Ну за 30 000$, можливо і не знайшли би їй варіант, але залишалася ще батьківська хата чоловіка в селі - непогана. Десь 30 км від одного обласного центра. Радив продати «за що будуть давати». Проґавила. А це дзвонить вчора та питає, коли я буду в Анталії… хочеться їй моря, пальм та спокою… а потяг пішов…- в цьому місяці заворушилися друзі, з якими покоряли разом і гори Криму, і гори Румунії, і гори Польщі, і гори Туреччини. Теоретично робили все вірно: інвестували всі зароблені гроші в нерухомість: мають під здачу в оренду 6 (шість) квартир в одному обласному центрі (самі мешкають в селі). Ну ось, набридло рахувати шахеди над головою та зрозуміли, що зробили відому похибку: складали всі яйця в одну корзину.Зробити ось в березні та квітні експеримент: виставили дві із шести квартир в продаж.Ідея цікава: «Продамо та купимо щось в Карпатах або в Туреччині». Щоби і собі було де жити (дуже люблять саме в Карпатах проводити час, а я один пляж в Анталії так і наливаю їх іменем, бо там їм було зручніше) - і ще можливо здавати бажаючим чудові краєвиди Карпат.А воно не так все просто: покупці були, але НЕ за готівкову валюту, всі за «Сертифікати».Тобто помацати руками ні долари, ні євро не вдається…Ну а з тих друзів, яких я умовив вкласти/ інвестувати в берег Середземного моря, на сьогодні:- двоє продали з профітом в 100+% по валюті та мешкають один в Канаді, другий в Бельгії.- троє мешкають за кордоном (Іспанія, Велика Британія, Німеччина) та використовують як власну базу відпочинку;- одна родина використовує як основне житло, бо в Херсоні все втратили. В червні до них прибувають на відпочинок на місяць родичі, які знайшли прихисток в Литві. Є куди з Литви приїхати…Ось так буває…P.S. Опалення все ж потрібне: у мене в квартирі встановлено два кондиціонера від LG - цього цілком достатньо. Гаряча вода майже весь рік від сонячних колекторів на даху будинку, в якому всього 19 квартир. Утримання обходиться в 750 лір на місяць (приблизно 18$), сплатив податок на квартиру - він складає за рік 3600 лір або приблизно 75€.