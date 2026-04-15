Додано: Нед 12 кві, 2026 15:15
Можливо. Я не питав точно, по якій Програмі він подається, але він чекав саме терміну роботи двох років саме на стабільній посаді після магістратури канадського університету.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 12 кві, 2026 20:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 12 кві, 2026 15:54
Як би там не було в тій Канаді - але там опинилося більше 300 000 українців - і нехай більшість з них в перші роки перебування досить сильно «плакали», але потім якось облаштувалися та намагаються вжитися в інший соціум.
Хоча не можна сказати, що він якийсь «інший».
Він звичайний. Просто з людськими відносинами між людьми.
Із своїми особливостями.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 12 кві, 2026 20:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 12 кві, 2026 23:47
Re: Еміграція, заробітчанство
"Мамо, ми це зробили!" Ну що, Орбана ми зняли. Не знаю чи Мадяр буде кращим для України, але якісь зміни у відносинах між країнами мають бути. Бо по-перше, гірше Орбана вже не можна уявити, а по-друге після таких взаємних образ важко наладити хоч якусь конструктивну взаємодію між країнами.
П.с. Трохи голосів добавив і я своєю агітацією, так як в Угорщині сьогодні голосувала моя мама, а також декілька інших родичів
Додано: Пон 13 кві, 2026 13:56
тим часом в далекій-далекій Галактиці, ой ВБ
тим часом в далекій-далекій Галактиці, ой ВБ
Додано: Сер 15 кві, 2026 06:39
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Поки панове вивчають - за порадою досвідчених дописувачів - що там відбувається в загадковій «далекій-далекій Галактиці» під загадковою назвою «ой ВБ», інші люди не шукають пригод на свою дупу від інопланетян.
Можливо, комусь пригодиться досвід: молода родина наших українців, є дитина, ж віддалена робота, мешкали до початку 2026 року в Болгарії. Весь час говорили «Не подобається».
Думали, куди краще в наш час переїхати.
Розглядали: Бельгію, Німеччину, і навіть Нову Зеландію та Австралію.
Хлопець має ІТ-ну базову - після університету в Україні - освіту.
Тобто йому реально байдуже, з якої країни працювати.
А тоді вирішили, що варто скористатися тим, що вже є в кишені - раніше оформленою канадською візою за Програмою CUAET.
Вибирали місто для прожиття між шикарним Ванкувером та працьовитим Торонто.
А зупинилися посередині - на місті, яке я особисто «мацав руками» влітку 2023 року - місто Calgary. В мене самі чудові враження від нього…
Початок досить скромний: оренда квартири НЕ в центрі міста - 2 bedroom - за 1700 CAD.
В добрий час!
Ну не всім же жити в «далекій - далекій Галактиці» (с)…
Востаннє редагувалось akurt в Сер 15 кві, 2026 17:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 15 кві, 2026 09:25
База від Ночкіна
не для себе, а в оренді (і ніякого канадійського "кувєта")
Додано: Сер 15 кві, 2026 20:31
Зазвичай не дивлюсь, але це подивився.
Це оце як за 35 баксів, то у мого собаки конура була більша.
Ото де він показував шо раніше жив, це схоже на мою теплицю з агроволокна.
Ото де від 150 баксів за добу, я там жить не буду, бо шось дуже маленьке.
Від 600 баксів за добу він нічого не показав, АЛЕ це від 600 баксів за добу, тобто 18 штук баксів за місяць. Непогано так для бюджетного житла.
Спитав у гугла за погоду на острові, гугл відповів шо влітку на острові дуже спекотно, плюс висока вологість, бо дощі, температура моря +30 С. Особисто для мене це мінус, не люблю такий клімат і таку воду.
Висновки робимо самі, особисто я викреслив цього пенсонажа, бо жить у теплиці і вихвалятись шо дешево біля моря, ну не знаю. Схоже крім flyman нема бажаючих.
Додано: Сер 15 кві, 2026 22:07
мільони туристів не можуть помилятись
мільони туристів не можуть помилятись ...
