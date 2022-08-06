барабашов написав:А в доме постройки 21века за полляма в Берлине сколько метров можно купить? 80-90-100?
Не знаю, не прельщает меня жизнь в мегаполисах в Германии.
Докладіваю, купил дом в Германии. С двух сторон соседи, по нашему Таун хаус. Дом в городке 20+ тіс. мне подходит. Все в доме есть, нужно пол залить на первом етаже. Купил недорого, ездил 6 месяцев вибирал. Оформление заняло 5 месяцев. Налог 5%.
Хомякоид написав:Короче купую будинок в Німеччині. Дав добро на Різдво, процес все тягнеться і тягнеться. Це ще іпотека не задіяна. Пять відсотків податок на купівлю. Це в моїй землі. Я не заздрю людям які купують будинки по пів мільйона і вище. Тільки податок на купівлю виходить суми від яких в піт кидає. Є бундесземлі де податок 6.5 відсотків.
если Вы задумались об этом , подумайте кто будем убирать дом и стричь газон , обрезать деревья и обпрыскивать все эти насаждения...+ ...
Перевести могу, хоть и не изучал немецкий. А вот законы - изучал. И вам рекомендую. Почитайте для повышения знаний о Grundsteuer и порядке его оплаты официальные документы а не Вики.
Die Grundsteuer wird auf den Grundbesitz erhoben. Hierzu gehören Grundstücke einschließlich der Gebäude sowie Betriebe der Land- und Forstwirtschaft. Gezahlt wird sie grundsätzlich von den Eigentümerinnen und Eigentümern. Im Fall der Vermietung kann die Grundsteuer gemäß den geltenden zivilrechtlichen Bestimmungen über die Betriebskosten auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt werden.
Людина запитала чи є податок а Німеччині як в Україні на квадратні метри. В Україні наскільки я знаю податок платиться після переходу метрів у власності відмітки 50 м. А Німеччині всі платять податок Grundsteuer як власники землі так і власники квартир. Такого податку на нерухомість як в Україні в Німіччині не має.
если на приватний будинок і землю під ним , то залежить від місцевих депутатів , а вони там живуть ))) , декілка ойро за 6 соток на рік. а от пластик на керування авто +-50000 грн. не автобус или фура
Это общежитие, каждому своё, если дом то минимум в паре метров от соседей