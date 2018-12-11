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Finance.ua: За кордон з
боргами: випустять чи ні?

Finance.ua: За кордон з боргами: випустять чи ні?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:58

У меня 198 тысяч гривень просрочка.это 3 банка и около 20 мфо. Запрета пока нет.собираюсь ехать за границу чтобы заработать деньги на эти долги.если не выпустят оставлю коменты через 3недели.всем удачи.
westhimodessa
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:07

здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня закрыт выезд из Украины, но я уже стал гражданином Беларуси, могу ли я поехать в Украину в гости и выпустят ли меня потом обратно в Беларусь?
sohatuknikolaj
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:20

Re: Finance.ua: За кордон з боргами: випустять чи ні?

Так
Olga_Scr
 
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