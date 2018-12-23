Фірташ отримує до $1 млрд доларів щорічно на крадіжці...
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Глава правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв заявив, що українські газозбутові компанії "крадуть від 1,5 до 3 мільярдів кубометрів газу на рік", приносячи олігарху Дмитру Фірташу від $500 тисяч до $1 мільярда доларів щорічно.