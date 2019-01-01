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Залізли у кишені онуків:
Пинзеник дав прогноз на...

Залізли у кишені онуків: Пинзеник дав прогноз на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 20:53

ничего, придет Тимошенко будет дефолт. спасем внуков!
georgizark
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 23:09

  olexiy_ogryzko написав:вообще то залезли при тимошенко и януковиче, но тогда всем было насрать, что внукам отдавать наши долги, а теперь совесть замучала?


Что за ерунда - верим в мифы пропаганды ? Нынешние давно переплюнули кредиты предшественников, но для доверчивых активно кивают на папередников
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 23:43

Re: Залізли у кишені онуків: Пинзеник дав прогноз на...

  Surfer написав:Что за ерунда - верим в мифы пропаганды ? Нынешние давно переплюнули кредиты предшественников, но для доверчивых активно кивают на папередников

так информация о кредитах открыта.
может вы раскроете тайны при каких папередниках и теперешниках сколько назанимали?
а то ваш пост выглядит как трындёж.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 01:13

  Pegasmaster написав:
  Surfer написав:Что за ерунда - верим в мифы пропаганды ? Нынешние давно переплюнули кредиты предшественников, но для доверчивых активно кивают на папередников

так информация о кредитах открыта.
может вы раскроете тайны при каких папередниках и теперешниках сколько назанимали?
а то ваш пост выглядит как трындёж.


В том то и дело что информация действительно открыта, и трындежом как раз выглядит именно ваше заявление и вам подобных зомби

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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 02:14

Re: Залізли у кишені онуків: Пинзеник дав прогноз на...

Если бы власть, в включая нынешнюю, несла бы ответственность и платила за импотентные решения из своего кармана, то вместо банальных траншей, были бы реформы и вся экономика страны не состояла бы из валюты гастарбайтеров, постоянного повышения тарифов и бесконечных займов. В существующем же варианте, проще и выгоднее повесить долги на граждан, самим умыв руки после окончания срока избрания.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:12

Как думается, при прежнем режиме экономика работала.
И тот момент кредиты не были так страшны при том объеме экономики.
Ничего плохого в кредитах нет, если экономика работает.
Как понимаю, сейчас размер экономики уменьшился по сравнению с прежним режимом.
Но зато сейчас есть возможность для внуков слинять с этой подводной лодки.
Кредиты будут выплачивать те кто поленится сейчас выехать из страны.
Кто выедет тот будет в дальнейшем персонально помогать своим оставшимся родителям, когда пенсии тазом накроются.
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:21

  dramiel87 написав:так-то залезли в долги еще при Ющенко. Очень забавно читать всякие мысли Пинзенныков, особенно на фоне того, что они в свое время и помогали залазить в кредиты.

Пинзеник единственный, наверное, за всю историю Украины, кто сам подал в отставку с поста министра финансов в связи с несогласием с бюджетной политикой. Так что забавно читать тех, кто понятия не имеет о том, о чем пишет
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:33

  Yura_Gag написав:Как думается, при прежнем режиме экономика работала.
И тот момент кредиты не были так страшны при том объеме экономики.
Ничего плохого в кредитах нет, если экономика работает.
Как понимаю, сейчас размер экономики уменьшился по сравнению с прежним режимом.
Но зато сейчас есть возможность для внуков слинять с этой подводной лодки.
Кредиты будут выплачивать те кто поленится сейчас выехать из страны.
Кто выедет тот будет в дальнейшем персонально помогать своим оставшимся родителям, когда пенсии тазом накроются.

Если цель "революции гидности" состояла лишь в том, чтобы к власти пришли голодные до корыта оппоненты попередников, а всем остальным только нужен был посыл свалить отсюда, то да мероприятие удалось в полной мере. Только это ни коим образом не соотносится с развитием, укреплением и дальнейшим существованием страны.
Судя из таких резюме, те люди, что стояли и стоят на линии разграничения верно тоже поленились.
Когда говорят о мертвых селах, это уже особо никого не впечатляет, но подобное уже затронуло города, теперь улицы городов уже выглядят пустыми и брошенными. Наверное оно того стоило, цель достигнута.

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Востаннє редагувалось ruvex в Сер 02 січ, 2019 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:59

Это очень, мягко говоря, оптимистичный прогноз.
Ориентированная на экспорт сырья экономика страны очень уязвима к любым кризисным явлениям, во время которых сырье сильно падает.
А очень многие авторитеты говорят о приближении мощного мирового кризиса.
ФРС скорее всего будет и дальше подымать ставку, что также давит на сырье вниз.
Наши додумались угождая американским боссам оштрафовать Хуавей.
Как бы в ответ не прилетело в много раз больнее.
В таких условиях возможен и резкий обвал гривны, и инфляция мама не горюй.
Я уже не говорю о военных рисках - неизвестно что еще придумают наши гвнокомандующие.
Короче, ваш Пинзеник очень большой оптимист.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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