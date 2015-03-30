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Зеленський - всі плюси та мінуси.
Фінансовий прогноз, якщо З

Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:42

Re: ребята

  player написав:Хазанову, Шифрину и прочим Жванецким с Петросянами подумать о смене амплуа. А что, ведь

Вакарчуку тоже можно.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:44

Re: выбор

  Molchyn написав:Жванецкого уважаю. Он мог быть президентом не глупее бывших. Но

Говорят, юмор и агрессия несовместимы. россиянская
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:56

Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як

Помнится как один комик уже шутил
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:50

  Molchyn написав:Мизантрóп Наоборот отлично! Президента в Квартале сможет в свободное время играть сам Президент! :mrgreen:

Возможно даже спикер и министры с главой АП. Команда есть :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 23:30

Интересовало, что же за анкета выложена на сайте Зеленского (самому регистрироваться из-за этого нет ни малейшего желания). Но не зря говорят - "В Инете есть всё!" Есть и анкета:
Зображення
(взята с https://www.facenews.ua/articles/2019/325522/)
Т.е. здесь не только "чистые" члены команды, но и всего лишь подписавшиеся на рассылку новостей, также просто "подтанцовка" (обычная массовка).


2 статьи, где приводятся аналогии - артисты-политики.
Правда умалчивается, что
- Рейган стал Президентом после 14 лет первого губернаторства,
- Джимми Моралес до президенства 2 года был генеральным секретарём партии Фронт национальной конвергенции,
- Лех Качиньский до президенства 18 лет в политике (начал политическую карьеру в Комитете защиты рабочих в 1977 году),
- Вацлав Гавел 11 лет (с 1978-го - один из организаторов Комитета по защите несправедливо преследуемых),
- остальные не пытались стать Президентами, довольствуясь более низкими должностями - губернатор, мэр, конгрессмен, посол, премьер-министр.

Сами статьи:
- https://politeka.net/news/politics/8571 ... o-trevoge/
- https://kompromat1.net/articles/105690- ... konchilosj

И мнение КВН-щика, бывшего члена Всесоюзного Клуба «Что? Где? Когда?»
- https://24tv.ua/ru/kakoy_roskoshnyiy_ha ... o_n1089894
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 23:37

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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 23:59

  yanyura написав:Интересовало, что же за анкета выложена на сайте Зеленского (самому регистрироваться из-за этого нет ни малейшего желания). Но не зря говорят - "В Инете есть всё!" Есть и анкета:
Зображення
(взята с https://www.facenews.ua/articles/2019/325522/)
Т.е. здесь не только "чистые" члены команды, но и всего лишь подписавшиеся на рассылку новостей, также просто "подтанцовка" (обычная массовка).


2 статьи, где приводятся аналогии - артисты-политики.
Правда умалчивается, что
- Рейган стал Президентом после 14 лет первого губернаторства,
- Джимми Моралес до президенства 2 года был генеральным секретарём партии Фронт национальной конвергенции,
- Лех Качиньский до президенства 18 лет в политике (начал политическую карьеру в Комитете защиты рабочих в 1977 году),
- Вацлав Гавел 11 лет (с 1978-го - один из организаторов Комитета по защите несправедливо преследуемых),
- остальные не пытались стать Президентами, довольствуясь более низкими должностями - губернатор, мэр, конгрессмен, посол, премьер-министр.

Сами статьи:
- https://politeka.net/news/politics/8571 ... o-trevoge/
- https://kompromat1.net/articles/105690- ... konchilosj

И мнение КВН-щика, бывшего члена Всесоюзного Клуба «Что? Где? Когда?»
- https://24tv.ua/ru/kakoy_roskoshnyiy_ha ... o_n1089894


На самом деле взорвалась бомба, поэтому и в течение двух дней столько говна вылилось на Зеленского со стороны провластных комментаторов.
Зеленский одним своим появлением фактически поставил крест на следующем президентстве Порошенко.
Даже не важно пройдет ли Зеленский во второй тур, он явно оттащит много голосов у Бойко, за счет того что часть электората Днепра-Запорожья-Харькова-Одессы, то есть где именно находится электорат Бойко, проголосует за Зеленского. Шансы Бойко пройти во второй тур становится после этого решения Зеленского равно полному нолю.
А как показывают абсолютно все соцопросы на сегодняшний день - единственный у кого выигрывает Порошенко во втором туре это был Бойко - самый желаемый соперник.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 00:08

  Molchyn написав:Мизантрóп Наоборот отлично! Президента в Квартале сможет в свободное время играть сам Президент! :mrgreen:

В будущем, уже прошлый президент? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 00:15

Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як

  freeze написав:А как показывают абсолютно все соцопросы на сегодняшний день - единственный у кого выигрывает Порошенко во втором туре это был Бойко - самый желаемый соперник.

Тільки куди б Тимошенко поділася? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 00:33

  Molchyn написав:Доброго дня. На обговорення виношу тему виборчу. Та наслідки для України у випадку перемоги Зеленського. Чекаю на конструктивне обговорення. :mrgreen:


Зображення

Зображення

Коли почув про цього висуванця то зразу згадалась:

:wink:

Щоб претендувати на президентський пост бажано спробувати свої можливості на "простіших" посадах та володіти хоч якимось політичним досвідом. Міг би попрацювати одну каденцію хоч мером. Показав би всі свої плюси для громади. Язиком ж усі вміють "трясти".

Дуже довго його готують, вибілюють та піарять на ТБ. Ймовірно його головний електорат - любителі телепродуктів.
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