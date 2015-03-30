Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З

Куда вы исчезли "всезнающий"? Разобрались уже когда отменили "конституцию Януковича" или всё еще пребываете в неведении?
Удивительно что никто на форуме не возмутился этой глупости!
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 03 січ, 2019 12:53
Куда вы исчезли "всезнающий"? Разобрались уже когда отменили "конституцию Януковича" или всё еще пребываете в неведении?
Удивительно что никто на форуме не возмутился этой глупости!
Додано: Чет 03 січ, 2019 12:53
Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як
Зеленський не має жодного досвіду по цим трьом критеріям, Порошенко дока по двом з трьох. В армії він теж служив, на відміну від коміка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 03 січ, 2019 12:54
Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як
Ваше невежество безразмерно, при этом вы этого даже не стесняетесь.[/quote]Ближе к телу, не нужно лозунгов мы не на митинге.
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Додано: Чет 03 січ, 2019 12:58
Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як
Вже не актуально - треба Зеленського замочити, бо і в другий не вийде. Їх чесно попереджали, Вакарчук розумніший, а в Зеленського зіркова хвороба загострилась, як у Савченко, але наші люди дуже швидко розчаровуються...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:04
lapay
А как по экономике? Ах да, я уже писал
При этом по вашим словам в обороне он профан! Остался только спец по политике (а это далеко не плюс для некоторых избирателей) и внешняя политика! Может сократить министра иностранных дел? А то видимо должен остаться один?
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:07
lapay Может попробовать билетик купить, чтобы был шанс в лотерею выиграть? (был такой анекдот...)
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:09
lapay
Нет я понимаю за вашего кумира можно все... Но это слишком. Хотя есть вариант военное положения до тех пор пока Зеленский не состарится и не помрет, но так себе вариант...
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:16
Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як
Я, коротенько, написав обов'язки Президента по Конституції.
Зараз мочать інформаційно, а не фізично, як в дев'яності. Можливо, що навіть Тимошенко об'єднається з Порошенко проти Зеленьского, бо він і для неї може становити загрозу.
Реальним політикам не потрібен український Трамп, той хоч в бізнесі шарить, а цей...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:20
Вот именно что не на митинге чтоб нести всякую ахинею.
"конституция Януковича" была отменена 21.02.14, за возврат к конституции 2004 года (парламентско-президентской) проголосовало 386 депутатов.
Конституционные судьи, творившие подлог, пошли под следствие.
Впечатление что вам три годика и всё это было до вас. Папин смартфон попал в руки?
Зараз переглядають цей форум: komp, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|