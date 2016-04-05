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Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році
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Додано: Нед 01 чер, 2025 12:56
airmax78 написав:ШІ AirMax
:
1. Драматичне збільшення інвестицій і бізнес-активності у військово-промисловому комплексі.
2. Збільшеня фінансової та військової допомоги з боку країн Заходу.
3. Підвищення рівня життя військових та їхніх родин.
4. Збільшення зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС та США.
5. Поступове повернення українськиї біженців в Україну за двосторонніми программами сприяння поверненню що будуть розроблені Україною та основними реципієнтами біженців з України.
Згоден більш-менш з цим штучним інтелектом.
Щодо інших відповідей від інших штучних інтелектів, що навела модератор Ірина
, то на мою думку, алгоритм їх генерацій явно включає дефекти пошуку істини або правдивих данних. Замість них при генерації відповідей беруться тільки ті данні, які відповідають мабуть основній або головній пропаганді, яка озвучується у тій частині світу, відкілля прийшло запитання. Оскільки в Евразіі основною пропагандою є пропаганда кремля, то відповіді від GPT відповідають зазвичай їй. Іншими словами, відповідь експертного рівня не очікуйте від ШІ. Там рівень спантеличеного любителя.
Я перевіряв кваліфікацію декілька штучних інтелектів в областях та питаннях, де я маю експертні знання. І був повністю розчарований. Дуже багато помилок у відповідях, дуже.
Щодо відповіді ШІ Buratinyo стосовно економіки, то вона складається тільки з таких моментів:
1. Подальше прискорення інфляції.
2. Погіршення загального сальдо зовнішньоекономічної торгівлі.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 13:25
fler написав:
Якщо війна не закінчиться до 2025 р, то в Україні у 2025 р відчутні зміни можуть бути із такого:
1) збільшення обсягів руйнувань
2) по мобілізації можуть знизити вік, якщо будуть інтенсивніші бої, ніж зараз
3) постачання зброї/грошей від партнерів скоріше збільшиться, ніж зменшиться (тому що в іншому випадку їм доведеться воювати теж)
4) потік біженців за кордон зменшиться через погіршення умов із влаштуванням там (всі "солодкі" місця вже давно зайняті, на шару поселення хіба у спортзалах, орендне житло здорожчало, прийнятні робочі місця зайняті і т.д.).
По мобілізації вік можуть не тільки знизити, а ще й збільшити можливо до 70-75 років.
fler написав:
Кацапія воюватиме до настання однієї з подій:
1) здохне пуйло
2) закінчаться гроші на війну
3) рф зазнає критичних руйнувань (аеродроми, НПЗ, електростанції тощо)
4) рф зазнає дипломатичного тиску від Хазяїна або збоку США чи ЄС
5) партнери не зможуть постачати кацапії зброю чи важливі комплектуючі.
У вас не має підозр, як у жінки, що публічний путін якось не має візуального старіння вже протягом десь 20 років? Це дуже підозріло, бо війна це стрес, що завжди діє негативно на любий організм у любому публічному статусі, не зважаючи на його поведінку або зайняття спортом, наприклад.
Щодо скінчаться гроші.
Гроші вони емітують стільки їм потрібно без особливих проблем. Як вони можуть закінчитись? Як може закінчитись газ, нафта, уран?
Можливо щось пропустив, але аеродроми, НПЗ, електростанції на є об'єктами, удари по яких домовились не здійснювати для подальшого ведення перемовин стосовно встановлення миру?
Дипломатичний тиск на кровавого злочинця завжди не дієвий.
рф завжди користується контрабандой для вирішення питання любого дефіциту. Ембарго не дуже дієві для страни, яка хочу продовжити агресію.
Якщо дозволите, то додам пункт 6) у рф закінчаться люди для війни
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Додано: Вів 01 лип, 2025 09:43
buratinyo написав:
Якщо дозволите, то додам пункт 6) у рф закінчаться люди для війни
якщо у них люди закінчаться то у нас в той момент вже будуть мобілізовувати 16 річних та вагітних жінок
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Додано: Вів 01 лип, 2025 09:49
buratinyo написав:
Дипломатичний тиск на кровавого злочинця завжди не дієвий.
Приклад Ірану показав, що дієвий. Тиск в дусі "24 години щоб перестати стріляти, або завдаємо ядерного удару по Москві" чи хоча б "ліквідуємо Путіна/Шойгу/..." від Трампа чудово б спрацював.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 09:53
buratinyo написав:
Ембарго не дуже дієві для страни, яка хочу продовжити агресію.
Просто Данії і Туреччині потрібно подбати про екологію і не пускати танкери без правильної страховки і не треба ніяких ембарго
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