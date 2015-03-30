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Зеленський - всі плюси та мінуси.
Фінансовий прогноз, якщо З

Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З
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  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:53

  Nemo написав:
  Faceless написав:Не надо ничего обрезать, "все уже обрезано до нас" :mrgreen:

сейчас вообще то действует "диктаторская" конституция Януковича. Прикол в том что его судят за "узурпацию власти" но конституцию назад никто не "откатил".

Куда вы исчезли "всезнающий"? Разобрались уже когда отменили "конституцию Януковича" или всё еще пребываете в неведении?
Удивительно что никто на форуме не возмутился этой глупости!
komp
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:53

Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як

  Molchyn написав:А как ПАПа стал Верховным главнокомандующим? Академию закончил? И опыта у него нет? А у предыдущих все с этим было ок?

Зеленський не має жодного досвіду по цим трьом критеріям, Порошенко дока по двом з трьох. В армії він теж служив, на відміну від коміка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:54

Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як

komp написав:
  Nemo написав:
  Faceless написав:
4543442:Molchyn"]Если бы сейчас были ответы на это, то рейтинг Зеленского был еще выше. Как я это вижу? Пример с Леней Черновецким. Да он своеобразный, но очень изобретательный. Так вот он набирал на должность начальников отделений банка выпускников ВУЗОВ, которые не имели опыта. Сумасшедшая идея? А на практике сработала! Задача начальника за месяц улучшить показатели предшественника! Не справился - уволен. У них не было опыта, но стимул и желание работать было. Итог - банк развивался (были и другие причины). Как Вам такой вариант?

Черновецкий как глава Правекса - это одна история. Как мер Киева - совсем другая.
Зеленский как генпродюсер Интера, вполне возможно, очень неплохо справлялся. Но это ровным счетом ничего не говорит о том, как он будет на посту президента, и даже просто министра или мера.[quote="4543457:Nemo написав:если он становится Президентом Парламент обрезает его полномочия

Не надо ничего обрезать, "все уже обрезано до нас" :mrgreen:

сейчас вообще то действует "диктаторская" конституция Януковича. Прикол в том что его судят за "узурпацию власти" но конституцию назад никто не "откатил".

Ваше невежество безразмерно, при этом вы этого даже не стесняетесь.[/quote]Ближе к телу, не нужно лозунгов мы не на митинге.

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Nemo
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:58

Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як

  freeze написав:Розовая мечта Петра Алексеевича - он и Бойко во втором туре )))

Вже не актуально - треба Зеленського замочити, бо і в другий не вийде. Їх чесно попереджали, Вакарчук розумніший, а в Зеленського зіркова хвороба загострилась, як у Савченко, але наші люди дуже швидко розчаровуються... :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:04

lapay
Порошенко дока по двом з трьох.
А как по экономике? Ах да, я уже писал
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 11:21
Слышал одно из его последних выступлений. Смысл следующий: мои вопросы - оборона и внешняя политика. По обороне - я остановил агрессию, по внешней политике - открыл безвиз. Плюс Томас. Я молодец. Все остальные в г..., а я нет! :mrgreen: Так с этим и пойдет на выборы. С этим и пролетит, если не придумает еще чего...
При этом по вашим словам в обороне он профан! Остался только спец по политике (а это далеко не плюс для некоторых избирателей) и внешняя политика! Может сократить министра иностранных дел? А то видимо должен остаться один? :mrgreen:
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:07

lapay Может попробовать билетик купить, чтобы был шанс в лотерею выиграть? (был такой анекдот...)
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:09

lapay
Вже не актуально - треба Зеленського замочити,
Нет я понимаю за вашего кумира можно все... Но это слишком. Хотя есть вариант военное положения до тех пор пока Зеленский не состарится и не помрет, но так себе вариант... :mrgreen:
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:16

Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як

  Molchyn написав:При этом по вашим словам в обороне он профан! Остался только спец по политике (а это далеко не плюс для некоторых избирателей) и внешняя политика! Может сократить министра иностранных дел? А то видимо должен остаться один

Я, коротенько, написав обов'язки Президента по Конституції.
  Molchyn написав:Нет я понимаю за вашего кумира можно все... Но это слишком. Хотя есть вариант военное положения до тех пор пока Зеленский не состарится и не помрет, но так себе вариант.

Зараз мочать інформаційно, а не фізично, як в дев'яності. Можливо, що навіть Тимошенко об'єднається з Порошенко проти Зеленьского, бо він і для неї може становити загрозу.
Реальним політикам не потрібен український Трамп, той хоч в бізнесі шарить, а цей...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:20

  komp написав:
  Nemo написав:сейчас вообще то действует "диктаторская" конституция Януковича. Прикол в том что его судят за "узурпацию власти" но конституцию назад никто не "откатил".

Ваше невежество безразмерно, при этом вы этого даже не стесняетесь.

  Nemo написав:Ближе к телу, не нужно лозунгов мы не на митинге.

Вот именно что не на митинге чтоб нести всякую ахинею.
"конституция Януковича" была отменена 21.02.14, за возврат к конституции 2004 года (парламентско-президентской) проголосовало 386 депутатов.
Конституционные судьи, творившие подлог, пошли под следствие.
Впечатление что вам три годика и всё это было до вас. Папин смартфон попал в руки?
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