Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З

Про те як народний обранець Дмитро Добкін ходив спілкуватися з колоною. І те, що колона йому повідомила, дуже вразило нардепа. Принаймні, про це свідчить зміна в його погляді.
P.S. Мабуть, під "коксом" закони приймаються швидше...
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Додано: Чет 03 січ, 2019 13:23
А этот ещё не баллотируется?
Весела Рада:
Про те як народний обранець Дмитро Добкін ходив спілкуватися з колоною. І те, що колона йому повідомила, дуже вразило нардепа. Принаймні, про це свідчить зміна в його погляді.
P.S. Мабуть, під "коксом" закони приймаються швидше...
Видео:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:30
lapay
Ну так что у него ничего хорошего нет?
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:10
Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як
Давайте зрівняємо його з таким же непрофісійним політиком - Віталієм Кличко.
1. Найголовніше - психотип. Кличко боєць, що на рингу, що в житті, що на Майдані. Зеленський пристосуванець, на Майдані не був, позицію чітку, тоді, не озвучував, поки ми не перемогли.
2. Важливе - виховання. Кличко майже двадцять років прожив на Заході, став демократом і європейцем, по своїм поглядам. Зеленський весь бізнес робив у нас, всі наші постсовкові напівкримінальні методи йому добре знайомі, змінити звички, в сорок років, дуже важко.
3. Не важливе - розум. Зеленський значно розумніший за Кличко. Для політиків це не головне, можна згадати батька і сина Бушів.
Завдяки перевазі Кличко по першим двом пунктам, його рейтинги, серед киян, стабільно високі
Зеленський себе, як реальний політик, ще не проявив, але в нього і немає рис характеру, які потрібні реальним, а не фейсбучним, політикам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:19
Вы какой-то наивный. В президенты не выбирают только за то, что это хороший рубаха-парень. В президенты должны выбирать за заслуги перед Отечеством. ЗА ЗАСЛУГИ! А не за успехи на шоу подиуме.
Хочешь в президенты? Не вопрос. Но сначала покажи себя на уровне местного депутата или мера, затем областного депутата или губернатора, затем депутата ВР или министра. А мы потом посмотрим кто ты есть на самом деле и что ты вообще можешь делать.
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:35
Попробую одним постом ответить на некоторые посты.
Faceless
Переходил вчера по этой ссылке от Starikan (Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?). Я не спец по скриптам, т.ч. прокомментировать насколько это правда не могу. Специально сделал вчера (точнее уже сегодня) скрин - на 0:47 было 216 623, сейчас, на 13:32 - 257 084. Прирост за 13 часов - 40 461 или 3 112 в час, 52 в минуту.
С одной стороны похоже на правду, но с другой - слишком наивный и примитивный подход, зная, что конкуренты будут рассматривать тебя "под микроскопом" и учитывая большое количество реальных специалистов в IT в Украине. Если это правда (скрипт), то Зеленский (а заодно и сам 95 квартал) станет посмешищем года, "потеряет лицо".
Давайте подождем комментов специалистов и реакцию конкурентов и самого Зеленского. Пока что в Инете кроме этого блоггера удалось найти только одну новость об этом:
Molchyn
Я не ходил на выборы Президента 2014 именно потому, что "на манеже всё те же". Я не собирался идти на выборы Президента 2019 по той же причине. Но если будут новые лица (типа Зеленского) пойду, ибо "надежда умирает последней" и, возможно, проголосую за Зеленского (только если скрипт окажется неправдой, т.к. нельзя начинать правду со лжи). Но агитировать ни за кого из новых не буду, хватит, уже обжегся, когда посчитал, что человек, прошедший все ступеньки, знающий реальную жизнь, начнет поднимать и Украину. А он оказался стяжателем и трусом.
Указал о пути других артистов в политику потому, что надо писать полную правду. Увы большинство приводит в пример того же Рейгана, но молчат о том пути, который он прошел до своего президенства. И в тех двух ссылках тоже умалчивают какой путь прошли остальные упомянутые ими артисты.
Про Евдокимова почему-то тоже молчат (
Faceless
По команде, если Зеленский станет Президентом. А вы не рассматриваете вариант, что на выборах в ВР 2019 партия "Слуга народа" наберет болше 226 голосов и ему не надо будет ни с кем договариваться, чтобы поставить "своего" премьер-министра и остальных членов КМ?
Что значительного, на ваш взгляд, сделал Порошенко на всех своих госдолжностях
при Кучме:
- заместитель Председателя Совета Национального Банка Украины
при Ющенко:
- секретарь СНБОУ
- глава совета НБУ
- министр иностранных дел
при Януковиче:
- министр экономического развития и торговли
?
gepur
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Та ссылка, что вы выложили, просто рекламная страничка.
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