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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3432343334343435
Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 20:01

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor писал(а):Ніфіга подібного, середній робітник в Древньому Римі (2000 років тому) отримував заробітну плату в динаріях, це срібна монета (в якій ще з різними інфляціми зменшували частку срібла). Золото ходило, але тільки у багатих.
Все вірно, але в перерахунку до курсу золото/срібло пересічний римлянин отримував на місяць 10 грам золота
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 21:17

Майбутнє вже поряд

Майбутнє вже поряд
flyman
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 21:28

Слава Богу, пане Флаймане, хоч ви втрутилися.
А то панове вже планують стати гладіаторами античного Риму та збирати золоті монетки під час візиту в Колізей.
akurt
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 22:00

flyman за 140 000 доларів США ви зможете собі взяти щорічний абонемент на непогану повію, нащо вам гуманоїд (притому що китайський неякісний)?
BIGor
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 22:17

Re: Еміграція, заробітчанство

akurt писал(а):Слава Богу, пане Флаймане, хоч ви втрутилися.
А то панове вже планують стати гладіаторами античного Риму та збирати золоті монетки під час візиту в Колізей.
Так гладіатори то раби, їм монетки не положено
Faceless
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 22:17

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor писал(а):flyman за 140 000 доларів США ви зможете собі взяти щорічний абонемент на непогану повію, нащо вам гуманоїд (притому що китайський неякісний)?
Більш цікаво, звідки ви знаєте, що неякісний. Невже пробували?
Faceless
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 22:41

вони прогресують

  BIGor писал(а):flyman за 140 000 доларів США ви зможете собі взяти щорічний абонемент на непогану повію, нащо вам гуманоїд (притому що китайський неякісний)?

вони прогресують
flyman
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 23:38

Re: Еміграція, заробітчанство

За 140 тис доларів Флайман зварить стільки мисок рису, що вистачить перелюбити середній філіппінський острів, включно з бабусями і випадково там загубленим Ночкіним.
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Сообщение Добавлено: Вс 12 июл, 2026 00:05

Re: Еміграція, заробітчанство

кто-то там не хотел слежки через платежные карты?
Ловите:
rjkz
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  #<1 ... 3432343334343435
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