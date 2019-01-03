Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З

freeze написав:На Прямом канале высоко оплачиваемые кадры просто исходят от возмущения от выдвижения Зеленским на выборы. Такое чувство, что сильно боятся, иначе зачем огромное количество дорогостоящего эфирного времени спускать на поливание помоями какого-то клоуна.
Год написания: 1870
Несколько месяцев назад меня как независимого выдвинули кандидатом на должность губернатора великого штата Нью-Йорк. Две основные партии выставили кандидатуры мистера Джона Т. Смита и мистера Блэнка Дж. Бланка, однако я сознавал, что у меня есть важное преимущество пред этими господами, а именно: незапятнанная репутация. ... Баллотироваться на должность губернатора штата Нью-Йорк оказалось мне не по силам. Я написал, что снимаю свою кандидатуру, и в порыве ожесточения подписался:
«С совершенным почтением ваш, когда-то честный человек, а ныне:
Гнусный Клятвопреступник, Монтанский Вор, Осквернитель Гробниц, Белая Горячка, Грязный Плут и Подлый Шантажист
А мы потом посмотрим кто ты есть на самом деле и что ты вообще можешь делать.
Когда потом? Сколько ждать Мессию? Я не про теорию а про реальный выбор. Даем шанс. Оправдал надежды - молодец. Нет - ставим другого. Подходит?
Нет. Не подходит. Потому что тут игра не в подкидного дурака в какой-то подворотне. На кону 40 млн. населения страны. Прежде чем своё пузо подставлять под нож хирурга, нужно для начала поинтересоваться - а держал ли тот хирург когда нибудь скальпель в своих руках. Что касается шансов, то они есть у многих. Особенно у феноменальных авантюристов типа Кашпировского, Чумака, Слюсарчука и т.п. Последний так начудил, что имея только специальность штукатура-плиточника умудрился получить звание профессора. Лично Ющенко пообещал ему создание института мозга а Янукович дал государственную премию Украины. Конец у "хорошего" парня оказался печальным - 8 лет колонии за мошенничество и лишение жизни 2 человек в ходе его "лечения".
А ведь вся страна тоже аплодировала его шоу. Вот и дай такому шанс....
Востаннє редагувалось player в Чет 03 січ, 2019 22:00, всього редагувалось 2 разів.
lapay написав:але не думав, що він зробить це так нахабно на Новий Рік. Через нього навіть не подивився виступ Президента, тому і виплескую тут своє обурення.
Гордон еще месяц назад говорил, что прямо под самый Новый год слушайте важное заявление Зеленского, и оно это заявление уже записано. Кому надо тот догадался о чем будет говорить, для остальных было неожиданно.
А зачем вы под Новый год смотрите 1+1 Коломойского, я думал Вы смотрите Прямой всё время. Я кстати специально переключился на 1+1, чтобы перед Новым Годом посмотреть на нежданчик от Зеленского. А насчет подвинули, 31 декабря 2004 года на 5 канале также подвинули действующего на тот момент президента Украины в пользу кандидата Ющенко. Это был единственный канал, где подвинули. Коломойский тогда, наверное, просто запомнил столь удачный ход 5-го канала и скопировал.
Я кстати сильно сомневаюсь, что все каналы в США или во Франции прямо под Новый год транслируют Трампа или Макрона, и это нормально. Если не ошибаюсь - телепоздравления на Новый Год это находка Лени Брежнева, думаю надо отвыкать.
freeze написав:Гордон еще месяц назад говорил, что прямо под самый Новый год слушайте важное заявление Зеленского, и оно это заявление уже записано. Кому надо тот догадался о чем будет говорить, для остальных было неожиданно.
Я Гордона не дивлюсь.
freeze написав:А зачем вы под Новый год смотрите 1+1 Коломойского, я думал Вы смотрите Прямой всё время. Я кстати специально переключился на 1+1, чтобы перед Новым Годом посмотреть на нежданчик от Зеленского.
Я Діскавері, мабуть, більше дивлюсь, а НР зустрічають із сім'єю, яка хоче дивитися шоу.
freeze написав:А насчет подвинули, 31 декабря 2004 года на 5 канале также подвинули действующего на тот момент президента Украины в пользу кандидата Ющенко. Это был единственный канал, где подвинули. Коломойский тогда, наверное, просто запомнил столь удачный ход 5-го канала и скопировал.
Можливо, вже не пам'ятаю. Але Зеленській мені давно не подобається, і я не хочу, щоб у країни був такий Президент.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...