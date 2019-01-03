Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З

Додано: Чет 03 січ, 2019 21:18

lapay написав: але не думав, що він зробить це так нахабно на Новий Рік. Через нього навіть не подивився виступ Президента, тому і виплескую тут своє обурення. але не думав, що він зробить це так нахабно на Новий Рік. Через нього навіть не подивився виступ Президента, тому і виплескую тут своє обурення.

Гордон еще месяц назад говорил, что прямо под самый Новый год слушайте важное заявление Зеленского, и оно это заявление уже записано. Кому надо тот догадался о чем будет говорить, для остальных было неожиданно.А зачем вы под Новый год смотрите 1+1 Коломойского, я думал Вы смотрите Прямой всё время. Я кстати специально переключился на 1+1, чтобы перед Новым Годом посмотреть на нежданчик от Зеленского.А насчет подвинули, 31 декабря 2004 года на 5 канале также подвинули действующего на тот момент президента Украины в пользу кандидата Ющенко. Это был единственный канал, где подвинули. Коломойский тогда, наверное, просто запомнил столь удачный ход 5-го канала и скопировал.Я кстати сильно сомневаюсь, что все каналы в США или во Франции прямо под Новый год транслируют Трампа или Макрона, и это нормально. Если не ошибаюсь - телепоздравления на Новый Год это находка Лени Брежнева, думаю надо отвыкать.