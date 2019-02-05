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Зеленський - всі плюси та мінуси.
Фінансовий прогноз, якщо З

Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З
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  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:49

Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як

  trololo написав:беня начнет опять грызню за активы - как это отразится
будет все честно)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:51

Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як

  freeze написав:Да откуда вы всё это выдумываете, у нас любой президент имеет такие гигантские силовые возможности, что при большом желании раздавит любого олигарха. Главное иметь желание разобраться, а не целоваться в губы как с Ахметовым.

Ага. Навіть Кучма не міг задавити олігархів і їх ЗМІ, а те, що Януковича чморили з кожного каналу, що і стало дуже важливим фактором, в перемозі Майдана - не пам'ятає тільки склеротик.
Можете скільки завгодно мріяти про рай на Землі - від цього нинішній порядок справ не зміниться, навпаки, стане ще гірше, бо не буде, кому з ними боротись (приймати єврозакони).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:02

  lapay написав:Ага. Навіть Кучма не міг задавити олігархів і їх ЗМІ, а те, що Януковича чморили з кожного каналу, що і стало дуже важливим фактором, в перемозі Майдана - не пам'ятає тільки склеротик.


Да ладно, где тот Фирташ, сидит в Вене и не высовывается, Коломойский не высовывается из Израиля, Пинчуку сказали, чтоб не высовывался, он выдохнуть боится.
И только Ринатик на пару богатеет.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:12

Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як

  freeze написав:Да ладно, где тот Фирташ, сидит в Вене и не высовывается, Коломойский не высовывается из Израиля, Пинчуку сказали, чтоб не высовывался, он выдохнуть боится.
И только Ринатик на пару богатеет.

Фірташ з Коломойським нагадили не тільки в нас, а й за бугром. А Порошенко тому і гарний Президент, що робить реформи, яких ніхто не хоче.
Ще про артистів-президентів:
Когда говорят об артистах в политике, то чаще всего вспоминают Рональда Рейгана. Однако эта аналогия заметно хромает. На момент вступления в президентскую гонку Рейган уже имел большой политический опыт, дважды избирался губернатором Калифорнии. Если с кем-то и сравнивать Зеленского, так это с латиноамериканскими лидерами из артистической среды. Например, с действующим президентом Гватемалы Джимми Моралесом, комическим актером, которого на высший государственный пост провели бывшие офицеры времен диктатуры (им самим было баллотироваться неудобно из-за обвинений в нарушениях прав человека). А предыдущим президентом Гаити был певец Мишель Мартейи, до прихода в политику более известный как Сладкий Микки. С ним сотрудничали сторонники бывшего диктатора Жан-Клода Дювалье, который в президентство Мартейи, несмотря на судебное преследование, спокойно жил и умер в собственном доме в гаитянской столице Порт-о-Пренсе.
Чем характерны такие примеры хождения артистов в политику? Во-первых, они стали следствием разочарования избирателей в традиционных политических деятелях, раздражения от коррупции и неэффективности. Во-вторых, такие артисты-политики зависимы от тех, кому они обязаны своим продвижением во власть. В-третьих, результаты их правления ведут к новым разочарованиям. Мартейи обвиняли в неэффективности, Моралеса подозревают в финансовых нарушениях, а его брата и сына арестовывали по обвинению в коррупции.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/opinions/politics/06 ... m=newsfeed
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:25

lapay

Все эти сравнения хромают.
В Южной Корее президентов с большим политическим опытом сажают одного за другим, и что?
Президент Гватемалы, артист, о котором вы пишите, скорее всего будет переизбран на второй срок, значит народу понравилось )))
Президент Гаити, певун, теоретически тоже мог бы быть переизбранным, но в Гаити срок ограничен одной каденцией.
freeze
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