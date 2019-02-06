Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З

Додано: Сер 06 лют, 2019 17:10

все кандидаты за первой шестеркой не наберут больше 4% каждый

4-5-6 место наберут от 5,5 до 8%

остается первая тройка(П, Ю, Зе) -тут все возможно:

даже отказ Зе в пользу Ю перед вторым туром



по шансам выйти во второй тур-однозначно выйдет П



если верите в такой сценарий ставьте+

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.