Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З

freeze написав:Да откуда вы всё это выдумываете, у нас любой президент имеет такие гигантские силовые возможности, что при большом желании раздавит любого олигарха. Главное иметь желание разобраться, а не целоваться в губы как с Ахметовым.
Ага. Навіть Кучма не міг задавити олігархів і їх ЗМІ, а те, що Януковича чморили з кожного каналу, що і стало дуже важливим фактором, в перемозі Майдана - не пам'ятає тільки склеротик. Можете скільки завгодно мріяти про рай на Землі - від цього нинішній порядок справ не зміниться, навпаки, стане ще гірше, бо не буде, кому з ними боротись (приймати єврозакони).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
freeze написав:Да ладно, где тот Фирташ, сидит в Вене и не высовывается, Коломойский не высовывается из Израиля, Пинчуку сказали, чтоб не высовывался, он выдохнуть боится. И только Ринатик на пару богатеет.
Фірташ з Коломойським нагадили не тільки в нас, а й за бугром. А Порошенко тому і гарний Президент, що робить реформи, яких ніхто не хоче. Ще про артистів-президентів:
Когда говорят об артистах в политике, то чаще всего вспоминают Рональда Рейгана. Однако эта аналогия заметно хромает. На момент вступления в президентскую гонку Рейган уже имел большой политический опыт, дважды избирался губернатором Калифорнии. Если с кем-то и сравнивать Зеленского, так это с латиноамериканскими лидерами из артистической среды. Например, с действующим президентом Гватемалы Джимми Моралесом, комическим актером, которого на высший государственный пост провели бывшие офицеры времен диктатуры (им самим было баллотироваться неудобно из-за обвинений в нарушениях прав человека). А предыдущим президентом Гаити был певец Мишель Мартейи, до прихода в политику более известный как Сладкий Микки. С ним сотрудничали сторонники бывшего диктатора Жан-Клода Дювалье, который в президентство Мартейи, несмотря на судебное преследование, спокойно жил и умер в собственном доме в гаитянской столице Порт-о-Пренсе. Чем характерны такие примеры хождения артистов в политику? Во-первых, они стали следствием разочарования избирателей в традиционных политических деятелях, раздражения от коррупции и неэффективности. Во-вторых, такие артисты-политики зависимы от тех, кому они обязаны своим продвижением во власть. В-третьих, результаты их правления ведут к новым разочарованиям. Мартейи обвиняли в неэффективности, Моралеса подозревают в финансовых нарушениях, а его брата и сына арестовывали по обвинению в коррупции. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/opinions/politics/06 ... m=newsfeed
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Все эти сравнения хромают. В Южной Корее президентов с большим политическим опытом сажают одного за другим, и что? Президент Гватемалы, артист, о котором вы пишите, скорее всего будет переизбран на второй срок, значит народу понравилось ))) Президент Гаити, певун, теоретически тоже мог бы быть переизбранным, но в Гаити срок ограничен одной каденцией.
freeze написав:Президент Гватемалы, артист, о котором вы пишите, скорее всего будет переизбран на второй срок, значит народу понравилось ))) Президент Гаити, певун, теоретически тоже мог бы быть переизбранным, но в Гаити срок ограничен одной каденцией.
От нехай кухарки керують Гватемалами і Гаітями, а не Україною. Колись була американська комедія, як людина з обмеженими розумовими здібностями трохи не стала Президентом, бо в неї не було бекграунда, а фрази були не в тему, тому здавались дуже глибокомисленними. Нехай, спочатку, потренується на місті Вілкула, а потім лізе далі. А там побачимо - чесний і принциповий, бо чесний і принциповий, чи тому, що не було спокуси.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
prodigy написав:все кандидаты за первой шестеркой не наберут больше 4% каждый 4-5-6 место наберут от 5,5 до 8% остается первая тройка(П, Ю, Зе) -тут все возможно: даже отказ Зе в пользу Ю перед вторым туром
по шансам выйти во второй тур-однозначно выйдет П
если верите в такой сценарий ставьте+
Какая прэлэсть, ещё недавно писали, что у Порошенко рейтинги нулевые и не выйдет Тимошенко-Зеленский - фавориты. А тут уже "по шансам выйти во второй тур-однозначно выйдет П" Переобувка в прыжке по 2-3 раза
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось