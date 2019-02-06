Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З

freeze написав:Да откуда вы всё это выдумываете, у нас любой президент имеет такие гигантские силовые возможности, что при большом желании раздавит любого олигарха. Главное иметь желание разобраться, а не целоваться в губы как с Ахметовым.
Ага. Навіть Кучма не міг задавити олігархів і їх ЗМІ, а те, що Януковича чморили з кожного каналу, що і стало дуже важливим фактором, в перемозі Майдана - не пам'ятає тільки склеротик. Можете скільки завгодно мріяти про рай на Землі - від цього нинішній порядок справ не зміниться, навпаки, стане ще гірше, бо не буде, кому з ними боротись (приймати єврозакони).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
freeze написав:Да ладно, где тот Фирташ, сидит в Вене и не высовывается, Коломойский не высовывается из Израиля, Пинчуку сказали, чтоб не высовывался, он выдохнуть боится. И только Ринатик на пару богатеет.
Фірташ з Коломойським нагадили не тільки в нас, а й за бугром. А Порошенко тому і гарний Президент, що робить реформи, яких ніхто не хоче. Ще про артистів-президентів:
Когда говорят об артистах в политике, то чаще всего вспоминают Рональда Рейгана. Однако эта аналогия заметно хромает. На момент вступления в президентскую гонку Рейган уже имел большой политический опыт, дважды избирался губернатором Калифорнии. Если с кем-то и сравнивать Зеленского, так это с латиноамериканскими лидерами из артистической среды. Например, с действующим президентом Гватемалы Джимми Моралесом, комическим актером, которого на высший государственный пост провели бывшие офицеры времен диктатуры (им самим было баллотироваться неудобно из-за обвинений в нарушениях прав человека). А предыдущим президентом Гаити был певец Мишель Мартейи, до прихода в политику более известный как Сладкий Микки. С ним сотрудничали сторонники бывшего диктатора Жан-Клода Дювалье, который в президентство Мартейи, несмотря на судебное преследование, спокойно жил и умер в собственном доме в гаитянской столице Порт-о-Пренсе. Чем характерны такие примеры хождения артистов в политику? Во-первых, они стали следствием разочарования избирателей в традиционных политических деятелях, раздражения от коррупции и неэффективности. Во-вторых, такие артисты-политики зависимы от тех, кому они обязаны своим продвижением во власть. В-третьих, результаты их правления ведут к новым разочарованиям. Мартейи обвиняли в неэффективности, Моралеса подозревают в финансовых нарушениях, а его брата и сына арестовывали по обвинению в коррупции. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/opinions/politics/06 ... m=newsfeed
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Все эти сравнения хромают. В Южной Корее президентов с большим политическим опытом сажают одного за другим, и что? Президент Гватемалы, артист, о котором вы пишите, скорее всего будет переизбран на второй срок, значит народу понравилось ))) Президент Гаити, певун, теоретически тоже мог бы быть переизбранным, но в Гаити срок ограничен одной каденцией.
freeze написав:Президент Гватемалы, артист, о котором вы пишите, скорее всего будет переизбран на второй срок, значит народу понравилось ))) Президент Гаити, певун, теоретически тоже мог бы быть переизбранным, но в Гаити срок ограничен одной каденцией.
От нехай кухарки керують Гватемалами і Гаітями, а не Україною. Колись була американська комедія, як людина з обмеженими розумовими здібностями трохи не стала Президентом, бо в неї не було бекграунда, а фрази були не в тему, тому здавались дуже глибокомисленними. Нехай, спочатку, потренується на місті Вілкула, а потім лізе далі. А там побачимо - чесний і принциповий, бо чесний і принциповий, чи тому, що не було спокуси.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
prodigy написав:все кандидаты за первой шестеркой не наберут больше 4% каждый 4-5-6 место наберут от 5,5 до 8% остается первая тройка(П, Ю, Зе) -тут все возможно: даже отказ Зе в пользу Ю перед вторым туром
по шансам выйти во второй тур-однозначно выйдет П
если верите в такой сценарий ставьте+
Какая прэлэсть, ещё недавно писали, что у Порошенко рейтинги нулевые и не выйдет Тимошенко-Зеленский - фавориты. А тут уже "по шансам выйти во второй тур-однозначно выйдет П" Переобувка в прыжке по 2-3 раза
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Molchyn написав:Все так увлеклись обсуждением качеств самого Зеленского, но никто даже не высказался относительно последствий для экономики Украины от его прихода. Понятно, что обсуждать его экономическую программу сложно (мало кто про нее знает), но интересно услышать разные мнения.
не будет ни каких проблем. Просто мало что изменится. Следствие и положительный аспект только один -смена элит.