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Фінансовий прогноз, якщо З

Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:00

Мнение Дмитрия Потапенко

Кто знает Потапенко, оценит здоровый скепсис и прагматичный взгляд на наши Авгиевы конюшни. Вопреки запредельно наивным вопросам журналистки :mrgreen:
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 21:21

pharus
Какой-то непонятный чел, запинаясь рассказывает о том, что на этой ветке давно уже озвучено, оспорено, переоспорено и пережевано
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 22:57

  pesikot написав:pharus
Какой-то непонятный чел, запинаясь рассказывает о том, что на этой ветке давно уже озвучено, оспорено, переоспорено и пережевано
Этот человек довольно грамотный и понятный. Один из немногих адекватов в РФ.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 11:37

pesikot
лично для меня все наоборот - это на ветке пережевывание хз кем хз чего :mrgreen:



количество понтов и масштабное ощущение собственной экспертности обычно обратно пропорционально уровню осведомленности и понимания взаимосвязей
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:01

  pharus написав:количество понтов и масштабное ощущение собственной экспертности обычно обратно пропорционально уровню осведомленности и понимания взаимосвязей

ну так и на себя в зеркало посмотрите. Может попустит писать высокопарные фразеологизмы
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 21:59

  pesikot написав:
  pharus написав:количество понтов и масштабное ощущение собственной экспертности обычно обратно пропорционально уровню осведомленности и понимания взаимосвязей

ну так и на себя в зеркало посмотрите. Может попустит писать высокопарные фразеологизмы

Зображення
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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