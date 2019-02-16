Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З

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Додано: Нед 10 лют, 2019 23:00
Мнение Дмитрия Потапенко
Кто знает Потапенко, оценит здоровый скепсис и прагматичный взгляд на наши Авгиевы конюшни. Вопреки запредельно наивным вопросам журналистки
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Вів 12 лют, 2019 21:21
pharus
Какой-то непонятный чел, запинаясь рассказывает о том, что на этой ветке давно уже озвучено, оспорено, переоспорено и пережевано
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Вів 12 лют, 2019 22:57
Додано: Сер 13 лют, 2019 11:37
pesikot
лично для меня все наоборот - это на ветке пережевывание хз кем хз чего
количество понтов и масштабное ощущение собственной экспертности обычно обратно пропорционально уровню осведомленности и понимания взаимосвязей
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:01
ну так и на себя в зеркало посмотрите. Может попустит писать высокопарные фразеологизмы
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Суб 16 лют, 2019 21:59
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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