Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З

Додано: Вів 12 лют, 2019 21:21

pharus

Какой-то непонятный чел, запинаясь рассказывает о том, что на этой ветке давно уже озвучено, оспорено, переоспорено и пережевано

Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось