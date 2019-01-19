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Що турбує українців
найбільше (опитування)

Що турбує українців найбільше (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:35

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  Вкладчик1234 написав:Вы же понимаете, что "мусорные баки" были организованы, но перед этим (самое главное) - оплачены

Але ж прикольно вийшло.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:43

  jeugen написав:
  Вкладчик1234 написав:Вы же понимаете, что "мусорные баки" были организованы, но перед этим (самое главное) - оплачены

Але ж прикольно вийшло.

Да, неплохие арт-перформансы были.
Печально, что главные кукловоды остались за кадром, и уж тем более не попали в баки.

Но народу зрелище понравилось, многие даже поверили в реальность происходящего
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:49

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

jeugen написав:От цікаво, що станиться з цією обіцянкою?


Порошенко вроде обещал отменить неприкосновенность, пять лет у власти, правящая коалиция, у вас нет претензий по этому поводу к данному кандидату?
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:55

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

От не люблю писати нічого зараз - але просто так напишу - типу замітки но полях ...
За всі 22 сторінки - практично ніякого позитиву . Це показник чого ? Що все так погано ? Тоді де купи голодуючих , де бездомні жебраки в лахмітті ? Альтернативи ніякої ніхто навіть не пропонує - всі погані , івсе ... Абстрактно - ось якісь нові прийдуть , і тоді ... Які нові ? Куди прийдуть ? Хто їх знає і чого це раптом вибере ?
Війна - так вона буде поки РФ не розвалиться - навіть як Путін здохне - нічого не зміниться . Як альтернатива - вступаємо в новий Російський же Союз республік ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:15

  freeze написав:
  airmax78 написав:Безвиз реально открыл для украинцев, в т.ч. не самых обеспеченных, Европу.


Безвиз безусловно хорошо.
Но
Половина одесситов ни разу не выезжала даже в соседние области Украины, а 85% горожан ни разу не были за границей. Об этом говорят итоги социологического исследования о мобильности граждан Украины, проведенного Международным Республиканским институтом.
https://uc.od.ua/news/traffic/1201185

Вероятно потому что финансовая обеспеченность граждан не позволяет им вот так махнуть в отпуск в Вену и попить кофе.

Ха! Мы с другом, студентами, еще более 45 лет назад летали пить пиво из Минска в Киев. Конечно, это не в Вену, и не кофе, но...

А было так. Году в 71-м или 72-м идем с ним по Минску, он говорит, пошли пиво попьем. Я отвечаю, а давай полетим в Киев, попробуем киевского. Отвечает, давай. Позвонили товарищу, он привез наши паспорта в аэропорт, взяли билеты на самолет (5,50 руб. по студенческому - была тогда скидка 50% с 1 октября до 1 апреля), прилетели в Киев, попили пиво, переночевали на ж/д вокзале, утром улетели назад в Минск. Все обошлось в 10 руб. на человека (9 - билеты, 1 - пиво, закуска). Так потом до нашего выпуска нас на факультете знали как "Это те, что летали в Киев пиво пить". Кстати киевское пиво было паршивое, местное ("Лидское" - есть такой город в Беларуси, Лида) было намного лучше.

Так что было бы желание, а возможности найдутся. 10 рублей тогда тоже были немаленькой суммой.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:43

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  yanyura написав:Кстати киевское пиво было паршивое, местное ("Лидское" - есть такой город в Беларуси, Лида) было намного лучше.

Доречі - на День Незалежності був в Мінську і пробував лідське. То ситуація з пивом не змінилася. В порівнянні з Оболонь - Лідське краще.
А що до подорожі до Відня та назад - невже зараз важко знайти 40євро?
А що до Одеси - то по отримуваному "сервісу" в "курортному" місті видно, що 85% населення не виїжджало з області. В Запоріжській обл., мабуть, ситуація така ж.
  Puente написав:Війна - так вона буде поки РФ не розвалиться - навіть як Путін здохне - нічого не зміниться . Як альтернатива - вступаємо в новий Російський же Союз республік ...

Всією душею сподіваюсь, що РФ реальний виновник цього. Але, все дуже схоже на домовленість між нашими урядами, аби мати під боком хорошу відмазку, а не як в анекдоті - "миші з*їли".
  Puente написав:За всі 22 сторінки - практично ніякого позитиву . Це показник чого ? Що все так погано ? Тоді де купи голодуючих , де бездомні жебраки в лахмітті ?

Чому жебраки мають ходити в лохмітті? Дивлюся на наших бомжів, які по смітникам лазять - у деяких кросівки вартісттю в 200-300 долл, особисто бачив і чув як працює їхній ринок, якщо хтось знайшов щось цікаве - виставляє групі на аукціон, або продає сусідній групі за реальні гроші, якщо має виходи. а жебраки в лахмітті - це гриф, який нав*язали фільмами. Зараз такого вже ніде немає, як мінімум в Європі та США. А рівнятися на інших - немає сенсу.
І чому у нас все погано? Просто, за останні років 20 Українці звикли до всього відноситись скептично і з недовірою. Адже кожен, можливо майже кожен, популістський лозунг тільки приводив до зубожіння населення, або збільшення корупції. І, непомітно, більшість звикла серед розмазаного брєда ловити контекст. А особливо розвинені - ще й принципи його роботи, а не додумувати несказане. Не просто ж так його не сказали.
jeugen
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Re: были бы

Или большое желание или большие возможности.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:45

  freeze написав:
jeugen написав:От цікаво, що станиться з цією обіцянкою?

Порошенко вроде обещал отменить неприкосновенность, пять лет у власти, правящая коалиция, у вас нет претензий по этому поводу к данному кандидату?

Перший раз про це чую, але в 14-му я не дуже цікавився Порошенком. Мабуть, тому, що він публічно відмовлявся йти в президенти. Тоді мені більше Ярош імпонував. За нього і голосував.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:55

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  airmax78 написав:Порох - первый украинский президент, за которого не было стыдно во время его выступлений и который реально добивался поставленных целей в переговорах с цивилизованными странами.

А вот и реальный результат его работы:

В Украине за 4 года продукты подорожали от 58% до 542%. Подешевела только гречка – на 6%.

https://news.finance.ua/ru/news/-/44263 ... y-pitaniya

Если будете утверждать, что экономика не входит (по Конституции) в его сферу деятельности, не стоит забывать, кто вносит кандидата на пост премьер-министра и чье большинство в ВР, которая его назначает.

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
...
12) призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра України,...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
До ВР потрапив за списком Блоку Порошенка.[16]
...
14 квітня 2016 обраний на посаду Прем'єр-міністра України. За постанову проголосувало 257 депутатів із фракцій БПП, Народного фронту, групи Відродження та групи Воля народу[20][21].

https://uk.wikipedia.org/wiki/Гройсман_Володимир_Борисович

  jeugen написав:
  freeze написав:
jeugen написав:От цікаво, що станиться з цією обіцянкою?

Порошенко вроде обещал отменить неприкосновенность, пять лет у власти, правящая коалиция, у вас нет претензий по этому поводу к данному кандидату?

Перший раз про це чую, але в 14-му я не дуже цікавився Порошенком. Мабуть, тому, що він публічно відмовлявся йти в президенти. Тоді мені більше Ярош імпонував. За нього і голосував.

Порошенко: отмена депутатской неприкосновенности является составляющей борьбы с коррупцией
17 октября 2017
...
«Как и обещал в своем послании в начале сентября, снова внес в Верховную Раду как неотложный проект закона об отмене депутатской неприкосновенности.
...

https://www.unian.net/politics/2191306- ... tsiey.html
yanyura
 
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