Що турбує українців найбільше (опитування)

Додано: Чет 24 січ, 2019 14:43

yanyura написав: Кстати киевское пиво было паршивое, местное ("Лидское" - есть такой город в Беларуси, Лида) было намного лучше. Кстати киевское пиво было паршивое, местное ("Лидское" - есть такой город в Беларуси, Лида) было намного лучше.

Puente написав: Війна - так вона буде поки РФ не розвалиться - навіть як Путін здохне - нічого не зміниться . Як альтернатива - вступаємо в новий Російський же Союз республік ... Війна - так вона буде поки РФ не розвалиться - навіть як Путін здохне - нічого не зміниться . Як альтернатива - вступаємо в новий Російський же Союз республік ...

Puente написав: За всі 22 сторінки - практично ніякого позитиву . Це показник чого ? Що все так погано ? Тоді де купи голодуючих , де бездомні жебраки в лахмітті ? За всі 22 сторінки - практично ніякого позитиву . Це показник чого ? Що все так погано ? Тоді де купи голодуючих , де бездомні жебраки в лахмітті ?

Доречі - на День Незалежності був в Мінську і пробував лідське. То ситуація з пивом не змінилася. В порівнянні з Оболонь - Лідське краще.А що до подорожі до Відня та назад - невже зараз важко знайти 40євро?А що до Одеси - то по отримуваному "сервісу" в "курортному" місті видно, що 85% населення не виїжджало з області. В Запоріжській обл., мабуть, ситуація така ж.Всією душею сподіваюсь, що РФ реальний виновник цього. Але, все дуже схоже на домовленість між нашими урядами, аби мати під боком хорошу відмазку, а не як в анекдоті - "миші з*їли".Чому жебраки мають ходити в лохмітті? Дивлюся на наших бомжів, які по смітникам лазять - у деяких кросівки вартісттю в 200-300 долл, особисто бачив і чув як працює їхній ринок, якщо хтось знайшов щось цікаве - виставляє групі на аукціон, або продає сусідній групі за реальні гроші, якщо має виходи. а жебраки в лахмітті - це гриф, який нав*язали фільмами. Зараз такого вже ніде немає, як мінімум в Європі та США. А рівнятися на інших - немає сенсу.І чому у нас все погано? Просто, за останні років 20 Українці звикли до всього відноситись скептично і з недовірою. Адже кожен, можливо майже кожен, популістський лозунг тільки приводив до зубожіння населення, або збільшення корупції. І, непомітно, більшість звикла серед розмазаного брєда ловити контекст. А особливо розвинені - ще й принципи його роботи, а не додумувати несказане. Не просто ж так його не сказали.