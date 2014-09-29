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Western Union и налоги

Western Union и налоги
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 23:50

Western Union и налоги

Добрый день!

Хочу поинтересоваться у знающих. Ситуация такая: в прошлом году я несколько раз получил переводы по Western Union НЕ от родственников, это была материальная помощь от приятеля из США. Согласно законам это классифицируется как доход, и я должен уплатить налог 18,5%, если не ошибаюсь.

Скажите, пожалуйста, проверяется ли сейчас уплата налогов в таких случаях, или фискалам до этого нет дела? Знаю, что пару лет назад никто не обращал внимания, если суммы были мелкие (+- 1000). Есть ли реальные прецеденты, когда за неуплату налога с полученных по Western Union денег налоговая накладывала штраф?

Я понимаю, что закон есть закон, но в данном случае считаю это глупостью: почему я должен платить налог с ПОМОЩИ, а не с гонорара?

Совсем другое дело - получение денег по SWIFT по инвойсу за выполненную работу. Там, естественно, пошел, задекларировал доход и уплатил налог.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 22:09

Присоединяюсь к вопросу. Гугл не видит украинского или же ответов просто нет.
kaluchi
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