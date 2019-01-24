Ірина_ Спасибо. Вы, как всегда, оперативны и благожелательны.
ДС. Тогда всё ясно.. Один раз я уже раньше пытался. Ни ответа, ни привета. Нет никакого желания *уточнять*)) опять.
Пусть удалит тогда для комплекта и эту клоунаду в виде наличие в списке лучших ответов за неделю при отсутствии самого сообщения. Удалённого. Абсолютно не выходящего за рамки правил и с очень корректными формулировками.
С Вами было приятно всегда общаться. Успехов Вам лично и форуму.
При кликанье мышкой на " Весь рейтинг Топ-відповідей" идет переход на "Форумчани року 2018". Поправьте.
Вы сразу же ответили
про проблему відомо, мали зробити ще минулого тижня, чекаю
По моему мнению, по только им известным причинам, ваши IT-специалисты игнорируют эту проблему. Я не специалист по программированию, но даже мне видно, что для исправления хватит 5 минут. Чтобы было понятно, покажу скриншотами на примере Оперы (пользуюсь ею, но в других браузерах примерно так же, только там надо смотреть в "Режиме/инструментах разработчика").
Все. Теперь у меня при нажатии на "Весь рейтинг Топ-відповідей" открывается страница "Форумчани року 2019". Но это только на отредактированной странице и только до перезагрузки страницы, т.к. я изменил только у себя, но не на форуме, а после перезагрузки страницы я получаю неизмененную запись с форума.
Вашим специалистам надо зайти в настройки сайта и после изменения строчки закрепить ее в режиме администратора, тогда у всех будет отображаться правильно. Почему у них не дошли руки до этого, вопрос к ним.
P.S. После того, как прочитаете это, пост можете удалить.