транзитом из других тем
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Додано: Пон 15 лип, 2019 08:58
транзитом из других тем
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Додано: Пон 15 лип, 2019 09:21
Re: Форумчани року 2019
За 8.07.2019 - 14.07.2019
zzzzzz - наибольшее количество +1
zzzzzz - сообщение с наибольшим количеством +1
proftpd66 - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1
Информация к сведению:
Топ-10 по первому пункту:
zzzzzz
Сибарит
vitaliian
Искатель
stas_rst
Flamingo
Serg-ik
Ірина_
Яша
somilitark
Топ-10 по второму пункту:
zzzzzz Сообщение
Искатель Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
LordEmerald Сообщение
ryabchenko2 Сообщение
Сибарит Сообщение
Serg-ik Сообщение
zzzzzz Сообщение
ТОП по третьему пункту:
proftpd66
Ірина_
hxbbgaf
ruvex
Мизантрóп
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