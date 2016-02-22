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Форумчани року 2019

Форумчани року 2019
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 08:58

  ЯЧитатель написав:Добрый день! А каким волшебным образом в топ попадают посты из тем "Політичні дискусії", где кнопки плюсования нет в принципе?

транзитом из других тем
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
Хутін Пуй
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:21

Re: Форумчани року 2019

За 8.07.2019 - 14.07.2019
zzzzzz - наибольшее количество +1
zzzzzz - сообщение с наибольшим количеством +1
proftpd66 - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

Информация к сведению:
Топ-10 по первому пункту:
zzzzzz
Сибарит
vitaliian
Искатель
stas_rst
Flamingo
Serg-ik
Ірина_
Яша
somilitark

Топ-10 по второму пункту:
zzzzzz Сообщение
Искатель Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
LordEmerald Сообщение
ryabchenko2 Сообщение
Сибарит Сообщение
Serg-ik Сообщение
zzzzzz Сообщение

ТОП по третьему пункту:
proftpd66
Ірина_
hxbbgaf
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:43

  Хутін Пуй написав:
  ЯЧитатель написав:Добрый день! А каким волшебным образом в топ попадают посты из тем "Політичні дискусії", где кнопки плюсования нет в принципе?

транзитом из других тем

Абсолютно вірно. Але ці користувачі не нагороджуються медалями, оскільки в політичній гілці + закрито

З пов.
Ірина_
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