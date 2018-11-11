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Тарифи на електроенергію зростуть на 15-20% - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 09:09
Пропонуємо до обговорення:
Коли буде скасовано часткове державне регулювання на ринку електроенергії, відбудеться зростання вартості електроенергії.
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R2
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Додано: Сер 09 січ, 2019 09:09
Я не эксперт, но дорожать будет все, так как это и есть основная "реформа" :)
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Igorten
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Додано: Сер 09 січ, 2019 09:54
в мире цена на електрику падает.....
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yil56
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Додано: Сер 09 січ, 2019 09:59
yil56 написав:
в мире цена на електрику падает.....
От каких уровней?
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Vint
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Додано: Сер 09 січ, 2019 09:59
Yil56
Цены падают в цивилизованном мире.
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sena_2008atp
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Додано: Сер 09 січ, 2019 10:00
sena_2008atp написав:
Yil56
Цены падают в цивилизованном мире.
Приведите пример
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