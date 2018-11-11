Коли буде скасовано часткове державне регулювання на ринку електроенергії, відбудеться зростання вартості електроенергії.
Дивися повний текст Тарифи на електроенергію зростуть на 15-20% - експерт.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 09:09
Тарифи на електроенергію зростуть на 15-20% - експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на електроенергію зростуть на 15-20% - експерт.
Додано: Сер 09 січ, 2019 09:09
Я не эксперт, но дорожать будет все, так как это и есть основная "реформа" :)
Додано: Сер 09 січ, 2019 10:00
Додано: Сер 09 січ, 2019 12:28
Цель реформы - заработать. А повышение цен - это следствие.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Сер 09 січ, 2019 15:12
Теперь будем платить два тарифа, один за электроэнергию поставщику - ТОВ "ХХХ", а второй обслуживающей компании за обслуживание сетей - Облэнерго.
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:26
часто доплачивают за потребление , несколько раз в год
ЗАРПЛАТА КАССИРА 5000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:32
Стая белых и пушистых зверьков!!! Эл. энерг. +15%, отопление + 20%, газ + 17%, вода + 15% ..... угадайте на сколько вырастут продукты ......???????
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