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Тарифи на електроенергію зростуть на 15-20% - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:52
очень плохо, это потянет удорожание всего
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petrov
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Додано: Сер 09 січ, 2019 21:50
Соблюдают паритет цен потребления газа и электричества.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 22:25
yama написав: Vint написав: yil56 написав:
в мире цена на електрику падает.....
От каких уровней?
часто доплачивают за потребление , несколько раз в год
Сколько часов в день доплачивали и какая цена в другое время?
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Vint
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