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Тарифи на електроенергію
зростуть на 15-20% - експерт

Тарифи на електроенергію зростуть на 15-20% - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:52

Re: Тарифи на електроенергію зростуть на 15-20% - експерт

очень плохо, это потянет удорожание всего
petrov
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:50

Соблюдают паритет цен потребления газа и электричества.
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:25

  yama написав:
  Vint написав:
  yil56 написав:в мире цена на електрику падает.....

От каких уровней?

часто доплачивают за потребление , несколько раз в год

Сколько часов в день доплачивали и какая цена в другое время?
Vint
 
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