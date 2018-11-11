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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 19:52
Re: Тарифи на електроенергію зростуть на 15-20% - експерт
очень плохо, это потянет удорожание всего
Додано: Сер 09 січ, 2019 22:25
Додано: Сер 09 січ, 2019 23:53
Выше 4 грн за Квт.ч не вырастит, выгоднее тогда ставить собственную электростанцию.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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