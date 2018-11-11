Тарифи на електроенергію зростуть на 15-20% - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 19:52
очень плохо, это потянет удорожание всего
petrov
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Додано: Сер 09 січ, 2019 21:50
Соблюдают паритет цен потребления газа и электричества.
Деньги
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Додано: Сер 09 січ, 2019 22:25
yama написав: Vint написав: yil56 написав:
в мире цена на електрику падает.....
От каких уровней?
часто доплачивают за потребление , несколько раз в год
Сколько часов в день доплачивали и какая цена в другое время?
Vint
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Додано: Сер 09 січ, 2019 23:53
Выше 4 грн за Квт.ч не вырастит, выгоднее тогда ставить собственную электростанцию.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
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Додано: Чет 10 січ, 2019 00:07
Флорида понижает цены на электроэнергию.
golllmax
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Додано: Чет 10 січ, 2019 00:49
golllmax написав:
Флорида понижает цены на электроэнергию.
Уменьшает до 2.5 грн за Квт.ч? Так и у нас не больше этой цены.
https://www.cpexecutive.com/post/curren ... e-outlook/
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:59
AlifeSoft написав: golllmax написав:
Флорида понижает цены на электроэнергию.
Уменьшает до 2.5 грн за Квт.ч? Так и у нас не больше этой цены.
И зарплаты у нас всего лишь чуть меньше.
Black Jack - White Business
ruvex
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Додано: Чет 10 січ, 2019 16:23
ruvex написав: AlifeSoft написав: golllmax написав:
Флорида понижает цены на электроэнергию.
Уменьшает до 2.5 грн за Квт.ч? Так и у нас не больше этой цены.
И зарплаты у нас всего лишь чуть меньше.
Цена на топливо привязана к доллару, как и цена на айфон. Так что для того чтобы больше зарабатывать нужно более эффективно тратить это топливо.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
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Додано: Чет 10 січ, 2019 16:32
AlifeSoft написав:
Так что для того чтобы больше зарабатывать нужно более эффективно тратить это топливо.
При эффективной работе ИТ-кам не приходится подрабатывать копирайтерами.
Black Jack - White Business
ruvex
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Додано: Чет 10 січ, 2019 17:34
ruvex написав: AlifeSoft написав:
Так что для того чтобы больше зарабатывать нужно более эффективно тратить это топливо.
При эффективной работе ИТ-кам не приходится подрабатывать копирайтерами.
Это волонтерская работа, альтернативная служба в АТО.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
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