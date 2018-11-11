Тарифи на електроенергію зростуть на 15-20% - експерт

Откосить всегда было престижно, особенно от службы в своей национальной армии.
Заодно будет, что рассказать детям, внукам о порохоботстве.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 21:52
Откосить всегда было престижно, особенно от службы в своей национальной армии.
Заодно будет, что рассказать детям, внукам о порохоботстве.
Black Jack - White Business
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