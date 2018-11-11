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Тарифи на електроенергію
зростуть на 15-20% - експерт

Тарифи на електроенергію зростуть на 15-20% - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:52

  AlifeSoft написав:
  ruvex написав:
  AlifeSoft написав: Так что для того чтобы больше зарабатывать нужно более эффективно тратить это топливо.

При эффективной работе ИТ-кам не приходится подрабатывать копирайтерами.

Это волонтерская работа, альтернативная служба в АТО.

Откосить всегда было престижно, особенно от службы в своей национальной армии.
Заодно будет, что рассказать детям, внукам о порохоботстве.
Black Jack - White Business
ruvex
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