RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Індекс Біг Мака: гривна
виявилася однією з найбільш...

Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:05

Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив економіст Володимир Компанієць на своїй сторінці у Facebook.

Дивися повний текст Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш недооцінених валют світу (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86622
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:05

Народная примета - появление статей об индексе Биг-Мака предвестник снижения курса гривны, кстати, деревянный, который по этому индексу недооценен еще больше, за прошлый год упал почти на 20%....
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1418
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...
R2 » П'ят 11 січ, 2019 11:27
0 2
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 11:27
R2
Індекс споживчої довіри в США в грудні впав до мінімуму...
R2 » Нед 06 січ, 2019 20:56
1 154
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 січ, 2019 20:56
Джон
Суверенна позика України стала однією з найдорожчих у... 1, 2
R2 » Сер 26 гру, 2018 09:52
13 974
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 10:46
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66357)
11.01.2019 11:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.