Про це повідомив економіст Володимир Компанієць на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш недооцінених валют світу (інфографіка).
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:05
Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш недооцінених валют світу (інфографіка).
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:05
Народная примета - появление статей об индексе Биг-Мака предвестник снижения курса гривны, кстати, деревянный, который по этому индексу недооценен еще больше, за прошлый год упал почти на 20%....
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:31
Просто макдаку трудно впарить украинцам за дорого булку с котлетой и мизерным количеством зелени, потому что есть конкуренты, предлагающие более сбалансированные по составу блюда.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:40
Это просто ГЛУПОСТЬ. Любой товар (в том числе и валюта) стоит ровно столько, во сколько его оценивает рынок здесь и сейчас.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:50
так только в "умных" книжках пишут, по факту стоимость задается искуственно
задумайтесь кто грабит украинцев, не дооценивая их валюту, по факту их труд!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:09
Волгарь
Себестоимость пшеницы и мяса для бургера теперь отличается только уровнем налогов и зарплаты в разных странах +-.
А основу себестоимости пищи составляет цена на топливо(бензин или электричество), а цена на топливо в Украине выше чем в тех же США.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:20
Да ладно вам - индекс ежегодно считается
И показывает он разницу покупательной способности доллара, а не справедливую стоимость местных валют - журналисты на то и журналисты, чтобы глубоко не разбираться в экономических процессах.
Локальные валюты глобального бизнеса Макдональдс являются просто техническим средством сбора денег для последующего их обмена на доллар, потому что корп. отчетность Макдональдс ведет в долларах, и акциями торгует за доллар.
Соответсвенно, индекс Биг Мака показывает разницу долларовой стоимости одного и того же товара по всем странам мира, что является паритетом его покупательной способности (ППС).
И получается, что не гривна недооценена к доллару на 65%, а себестоимость того, из чего в Украине произведен Биг Мак недооценена на 65%.
Теперь давайте разберемся, из чего он произведен, что его цена отличается от американской почти втрое (1 / (1 - 65%)).
Рецепт одинаковый, порция одинаковая, одинаковое торговое и кухонное оборудование, одинаковое (стандартизированное) количестсво обслуживающего персонала. А из чего сделан - из биржевых товаров, либо товаров, имеющих схожую стоимость по всему миру (бургер - мука, сыр, мясо; обертка - бумага, пластик).
Единственное, что РАДИКАЛЬНО отличается от страны к стране и имеет отношение к производству и продаже Биг Мака - это СТОИМОСТЬ ТРУДА!
Зарплата сотрудников Макдональдс и его поставщиков в Украине и США отличается настолько радикально, что цена конечного продукта (производимого далеко не только из труда, а еще массы "сырья", имеющего одинамиковую стоимость в обеих странах) отличается 2-2,5 раза!
Поэтому когда вам в Украине впаривают европейские импортные паритеты, будьте уверены - это от лукавого! Там цены выше, поскольку стоимость труда выше, а не потому что "там никого не дотируют, в отличие от Украины". Если в Украине кто-то кого-то и дотирует, так это наемный работник экспортной, или монопольной компании - своего собственника!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:32
zРадио
Только хотел что то подобное написать, но с маленьким нюансом - даже биржевые продовольственные товары,а не биржевые тем более, на внутреннем украинском рынке имеют более низкую цену из за низкой покупательной способности и недооцененного труда в том числе, а также массы других субъективных для украинских реалий причин.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 17:01
Вы знаете, я много рассуждал на эту тему и пришел к выводу, что только 2 фактора имеют страновые различия - стоимость труда и стоимость капитала.
Возьмем зерно. Оптовые цены в Украине - 5000-5500 грн за тонну, или 180-195 долларов. Биржевой спот - 185-210 долларов в зависимости от локации.
А теперь берем муку (высший сорт) - 1-й "передел", к которому добавлен труд. Украина - 7500-8000 грн, или 270-280. Европа - 340-380, США - 310-330.
Если возмем хлеб - 2-й "передел" - разница будет возрастать дальше.
И это притом, что стоимость капитала и налоги в Украине существенно выше, чем в среднем по миру. А есть еще и коррупционное бремя... И все это заложено в цене, которая при всем при этом "умудряется" быть радикально ниже среднемировой. Весь размер дельты - это недоплата за труд!
Чем меньше (украинского) труда в товаре/услуге, тем меньше ценовой разрыв. На импортных товарах его нет вообще (а в некоторых случаях импорт у нас даже дороже - одежда, электроника, авто).
Но если вы захотели подстричься (доля труда в услуге более 50%) в Киеве - это вам обойдется в 5-7 долларов. А в Нью-Йорке - 40-100...
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