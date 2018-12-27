Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...
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zРадио написав:И это притом, что стоимость капитала и налоги в Украине существенно выше, чем в среднем по миру. А есть еще и коррупционное бремя... И все это заложено в цене, которая при всем при этом "умудряется" быть радикально ниже среднемировой. Вся эта дельта - недоплата за труд!
Чем меньше (украинского) труда в товаре/услуге, тем меньше ценовой разрыв. На импорте его нет вообще (а в некоторых случаях он у нас даже дороже - одежда, электроника, авто).
Но если вы захотели подстричься (доля труда в услуге более 50%) в Киеве - это вам обойдется в 5-7 долларов. А в Нью-Йорке - 40-100...
Проїзд буде вже не 7 гривень, а сім євро. Бо продуктивність послуг збільшити важко. Нам є ще куди збільшувати зарплати до 500-600 доларів, навіть при сучасному експорті і продуктивності праці, а далі вже треба змінювати виробничу базу, а це десятки мільярдів інвестицій.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав: Нам є ще куди збільшувати зарплати до 500-600 доларів, навіть при сучасному експорті і продуктивності праці
Не будет такой средней зарплаты в перспективе ближайших лет. Запомните этот пост (с)
Не забывайте про эмиссионный рычаг, с помощью которого владельцы капитала осуществляют контроль стоимости труда, подрезая его каждый раз, когда он выходит за допустимые (для владельцев капитала) пределы в 350-400 долларов. По хронологии это происходит каждые 5-6 лет (примерно столько требуется средней зарплате, чтобы органически восстановиться от минимумов в 150-200 до максимумов в 350-450).
В 2019-2020-му подойдем к 400 долларам (может слегка выше, как в 2013-м), за чем последует очередной обвал.
zРадио написав:Не забывайте про эмиссионный рычаг, с помощью которого владельцы капитала осуществляют контроль стоимости труда, подрезая его каждый раз, когда он выходит за допустимые (для владельцев капитала) пределы в 350-400 долларов. По хронологии это происходит каждые 5 лет (примерно столько требуется средней зарплате, чтобы органически восстановиться от минимумов в 150-200 до максимумов в 350-450).
Не забувайте про тарифи і заробітчан. Ціни і зарплати будуть зростати вище історічних максимумів, ми, поступово, переходимо на ринкові відносини, без тарифної і зарплатної (для хазяїв) халяви.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Ціни і зарплати будуть зростати вище історічних максимумів, ми, поступово, переходимо на ринкові відносини, без тарифної і зарплатної (для хазяїв) халяви.
Я уже разбирал это в споре с budivelnik на ветке "Газовый рынок в контексте" - динамика роста цен в 1.5-2.5 раза выше динамики роста средних зарплат, и дело не во временном лаге (существование которого я не отрицаю).
Первая волна существенного подорожания всего (кроме труда) - 2014-2015. Зарплаты и пенсии в этот период не растут (рост социальных выплат в этот период был в буквальном смысле заморожен). Затем 2016-2017 - рост цен сопровождает пропорциональный рост зарплат. 2019-2020 - рост цен будет превышать рост зарплат, а не наоборот (стратегия "импортного паритета").
Далее - девальвация, и заново по кругу. С каждым циклом население будет уменьшаться до достижения какого-то критически низкого уровня, когда спрос на труд превысит предление, от которого уже пойдет отскок, и тренд развернется.
Где находится этот уровень - я, честно, не знаю. На 99% уверен, что не на текущем цикле, и на 70-80% - что не на следующем.