Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...

Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:20

lapay написав: Ціни і зарплати будуть зростати вище історічних максимумів, ми, поступово, переходимо на ринкові відносини, без тарифної і зарплатної (для хазяїв) халяви. Ціни і зарплати будуть зростати вище історічних максимумів, ми, поступово, переходимо на ринкові відносини, без тарифної і зарплатної (для хазяїв) халяви.

Я уже разбирал это в споре с budivelnik на ветке "Газовый рынок в контексте" - динамика роста цен в 1.5-2.5 раза выше динамики роста средних зарплат, и дело не во временном лаге (существование которого я не отрицаю).Первая волна существенного подорожания всего (кроме труда) - 2014-2015. Зарплаты и пенсии в этот период не растут (рост социальных выплат в этот период был в буквальном смысле заморожен). Затем 2016-2017 - рост цен сопровождает пропорциональный рост зарплат. 2019-2020 - рост цен будет превышать рост зарплат, а не наоборот (стратегия "импортного паритета").Далее - девальвация, и заново по кругу. С каждым циклом население будет уменьшаться до достижения какого-то критически низкого уровня, когда спрос на труд превысит предление, от которого уже пойдет отскок, и тренд развернется.Где находится этот уровень - я, честно, не знаю. На 99% уверен, что не на текущем цикле, и на 70-80% - что не на следующем.