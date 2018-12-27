Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...

Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:58

lapay написав: Держстат проти https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/index/ - реальна зарплата вже доповзла до дореволюційного рівня. Держстат проти- реальна зарплата вже доповзла до дореволюційного рівня.

lapay написав: Наступна девальвація буде тільки тоді, коли рухне наш експорт, а це навряд чи трапиться.

Наступна девальвація буде тільки тоді, коли рухне наш експорт, а це навряд чи трапиться.

Не похоже, что вы умеете пользоваться индексами2013-й год - база, которую берем за единицу.0,865 (2014-й) * 0,901 (2015-й) * 1,065 (2016-й) * 1,189 (2017-й) * 0,958 (2018-й) = 0,946.Как видите, не достигла реальная зарплата дореволюционного уровня! Более того, как я и писал выше, не достигнув, она начала снижаться уже в 2018-м (индекс 2018-го ниже единицы, притом, что в 2016-2017 был выше единицы).В 2019-м реальная зарплата продолжит снижаться под влиянием опережающего роста цен (пресловутый импортный паритет).Опрометчивое заявление! На сегодня даже с учетом коррекции, спровоцированной поднятием ставки ФРС, мировая цена на продукты украинского экспорта существенно выше таковой от 2016 года - металл на 70%, ЖРС на 30%, зерно на 15%. Так 2016-й год - это далеко не самый тяжелый год для мировых рынков - еще на всю катушку работали американская и европейская программы количественного смягчения (QE). А что будет если мировая экономика обвалится так же, как обвалилась в 2008-м?.. Точнее даже не что, а когда!!