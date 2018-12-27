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Індекс Біг Мака: гривна
виявилася однією з найбільш...

Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 17:18

Re: Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...

  zРадио написав:И это притом, что стоимость капитала и налоги в Украине существенно выше, чем в среднем по миру. А есть еще и коррупционное бремя... И все это заложено в цене, которая при всем при этом "умудряется" быть радикально ниже среднемировой. Вся эта дельта - недоплата за труд!

Чем меньше (украинского) труда в товаре/услуге, тем меньше ценовой разрыв. На импорте его нет вообще (а в некоторых случаях он у нас даже дороже - одежда, электроника, авто).

Но если вы захотели подстричься (доля труда в услуге более 50%) в Киеве - это вам обойдется в 5-7 долларов. А в Нью-Йорке - 40-100...

Проїзд буде вже не 7 гривень, а сім євро. Бо продуктивність послуг збільшити важко. Нам є ще куди збільшувати зарплати до 500-600 доларів, навіть при сучасному експорті і продуктивності праці, а далі вже треба змінювати виробничу базу, а це десятки мільярдів інвестицій.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 17:57

  lapay написав: Нам є ще куди збільшувати зарплати до 500-600 доларів, навіть при сучасному експорті і продуктивності праці


Не будет такой средней зарплаты в перспективе ближайших лет.
Запомните этот пост (с) :mrgreen:

Не забывайте про эмиссионный рычаг, с помощью которого владельцы капитала осуществляют контроль стоимости труда, подрезая его каждый раз, когда он выходит за допустимые (для владельцев капитала) пределы в 350-400 долларов. По хронологии это происходит каждые 5-6 лет (примерно столько требуется средней зарплате, чтобы органически восстановиться от минимумов в 150-200 до максимумов в 350-450).

В 2019-2020-му подойдем к 400 долларам (может слегка выше, как в 2013-м), за чем последует очередной обвал.


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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:03

Re: Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...

  zРадио написав:Не забывайте про эмиссионный рычаг, с помощью которого владельцы капитала осуществляют контроль стоимости труда, подрезая его каждый раз, когда он выходит за допустимые (для владельцев капитала) пределы в 350-400 долларов. По хронологии это происходит каждые 5 лет (примерно столько требуется средней зарплате, чтобы органически восстановиться от минимумов в 150-200 до максимумов в 350-450).

Не забувайте про тарифи і заробітчан. :)
Ціни і зарплати будуть зростати вище історічних максимумів, ми, поступово, переходимо на ринкові відносини, без тарифної і зарплатної (для хазяїв) халяви.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:20

  lapay написав:Ціни і зарплати будуть зростати вище історічних максимумів, ми, поступово, переходимо на ринкові відносини, без тарифної і зарплатної (для хазяїв) халяви.


Я уже разбирал это в споре с budivelnik на ветке "Газовый рынок в контексте" - динамика роста цен в 1.5-2.5 раза выше динамики роста средних зарплат, и дело не во временном лаге (существование которого я не отрицаю).

Первая волна существенного подорожания всего (кроме труда) - 2014-2015. Зарплаты и пенсии в этот период не растут (рост социальных выплат в этот период был в буквальном смысле заморожен). Затем 2016-2017 - рост цен сопровождает пропорциональный рост зарплат. 2019-2020 - рост цен будет превышать рост зарплат, а не наоборот (стратегия "импортного паритета").

Далее - девальвация, и заново по кругу. С каждым циклом население будет уменьшаться до достижения какого-то критически низкого уровня, когда спрос на труд превысит предление, от которого уже пойдет отскок, и тренд развернется.

Где находится этот уровень - я, честно, не знаю. На 99% уверен, что не на текущем цикле, и на 70-80% - что не на следующем.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:03

Re: Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...

  zРадио написав:Я уже разбирал это в споре с budivelnik на ветке "Газовый рынок в контексте" - динамика роста цен в 1.5-2.5 раза выше динамики роста средних зарплат, и дело не во временном лаге (существование которого я не отрицаю).

Держстат проти https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/index/ - реальна зарплата вже доповзла до дореволюційного рівня.
  zРадио написав:Первая волна существенного подорожания всего (кроме труда) - 2014-2015. Зарплаты и пенсии в этот период не растут (рост социальных выплат в этот период был в буквальном смысле заморожен). Затем 2016-2017 - рост цен сопровождает пропорциональный рост зарплат. 2019-2020 - рост цен будет превышать рост зарплат, а не наоборот (стратегия "импортного паритета").

Далее - девальвация, и заново по кругу. С каждым циклом население будет уменьшаться до достижения какого-то критически низкого уровня, когда спрос на труд превысит предление, от которого уже пойдет отскок, и тренд развернется.

Наступна девальвація буде тільки тоді, коли рухне наш експорт, а це навряд чи трапиться. Номінальна і реальна зарплати будуть зростати і надалі, як і ціни з тарифами.
Звісно, є ризик популістичних рішень від наступників, але це таж малоймовірно - не такі вони вже й дурні, як розповідають з білбордів. :)
Виїжджати будуть й надалі, поки що виїжджає зайва робоча сила, що не відображається на економіці, навпаки, більше валюти і вищі зарплати, але наслідки обов'язково будуть у вигляді підвищення пенсійного віку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:58

  lapay написав:Держстат проти https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/index/ - реальна зарплата вже доповзла до дореволюційного рівня.

Не похоже, что вы умеете пользоваться индексами :mrgreen:

2013-й год - база, которую берем за единицу.

0,865 (2014-й) * 0,901 (2015-й) * 1,065 (2016-й) * 1,189 (2017-й) * 0,958 (2018-й) = 0,946.

Как видите, не достигла реальная зарплата дореволюционного уровня! Более того, как я и писал выше, не достигнув, она начала снижаться уже в 2018-м (индекс 2018-го ниже единицы, притом, что в 2016-2017 был выше единицы).

В 2019-м реальная зарплата продолжит снижаться под влиянием опережающего роста цен (пресловутый импортный паритет).

  lapay написав:Наступна девальвація буде тільки тоді, коли рухне наш експорт, а це навряд чи трапиться.


Опрометчивое заявление! На сегодня даже с учетом коррекции, спровоцированной поднятием ставки ФРС, мировая цена на продукты украинского экспорта существенно выше таковой от 2016 года - металл на 70%, ЖРС на 30%, зерно на 15%. Так 2016-й год - это далеко не самый тяжелый год для мировых рынков - еще на всю катушку работали американская и европейская программы количественного смягчения (QE). А что будет если мировая экономика обвалится так же, как обвалилась в 2008-м?.. Точнее даже не что, а когда!!
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:10

Re: Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...

  zРадио написав:2013-й год - база, которую берем за единицу.

0,865 (2014-й) * 0,901 (2015-й) * 1,065 (2016-й) * 1,189 (2017-й) * 0,958 (2018-й) = 0,946.

Как видите, не достигла реальная зарплата дореволюционного уровня! Более того, как я и писал выше, не достигнув, она начала снижаться уже в 2018-м (индекс 2018-го ниже единицы, притом, что в 2016-2017 был выше единицы).

В 2019-м реальная зарплата продолжит снижаться под влиянием роста цен опережающими темпами (пресловутый импортный паритет).

Так Ви ж писали, що кожен рік падали і падали, а, виявляється, росли і росли, крім минулого. :)
Цього року зросли енергоносії, наступного тарифи теж зростуть, можливо, на рік зростання реальних зарплат зупиниться, але потім продовжиться, в тому числі і номінальних доларових.
  zРадио написав:Опрометчивое заявление! На сегодня даже с учетом коррекции, спровоцированной поднятием ставки ФРС, мировая цена на продукты украинского экспорта существенно выше таковой от 2016 года - металл на 70%, ЖРС на 30%, зерно на 15%. Так 2016-й год - это далеко не самый тяжелый год для мировых рынках - еще на всю катушку работали американская и европейская программа количественного смягчения (QE). А что будет если мировая экономика обвалится так же, как обвалилась в 2008-м?.

До рівня 2015 точно не обвалиться, а процентів на 20 може, але навряд, швидше зростання не буде. Все таки, на продовольство ціни більш стабільні, ніж на залізо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:28

Re: Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...

  zРадио написав:Вы знаете, я много рассуждал на эту тему и пришел к выводу, что только 2 фактора имеют страновые различия - стоимость труда и стоимость капитала.


Дякую за грунтовне тлумачення ваших думок
вартість праці - тут все зрозуміло, там - година коштує нехай 100, тут - скажімо 10, різниця абсолютно зрозуміла і очевидна

а от щодо вартості капіталу - можете також пояснити будь ласка?
капітал - це те, що людина (компанія) накопичила і використовує в певних цілях.
як його вартість може бути різна скажімо там і тут?
аже 1 міо доларів і в африці 1 міо...
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:56

Re: Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...

  greenozon написав:а от щодо вартості капіталу - можете також пояснити будь ласка?
капітал - це те, що людина (компанія) накопичила і використовує в певних цілях.
як його вартість може бути різна скажімо там і тут?
аже 1 міо доларів і в африці 1 міо...

Вартість землі чи оренди, вартість споруд.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:00

Re: Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...

Еще во времена майдана рассказывали, что в Европе высокие зарплаты, а цены на продукты - как у нас.

Но нужно ориентироваться не на ЗП, а на то, сколько товаров на эту ЗП можно купить.
И на уровень налогов с ЗП.
Не кормите троллей:
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