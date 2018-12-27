Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...

Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:26

greenozon написав: zРадио написав: Вы знаете, я много рассуждал на эту тему и пришел к выводу, что только 2 фактора имеют страновые различия - стоимость труда и стоимость капитала. Вы знаете, я много рассуждал на эту тему и пришел к выводу, что только 2 фактора имеют страновые различия - стоимость труда и стоимость капитала.



Дякую за грунтовне тлумачення ваших думок

вартість праці - тут все зрозуміло, там - година коштує нехай 100, тут - скажімо 10, різниця абсолютно зрозуміла і очевидна



а от щодо вартості капіталу - можете також пояснити будь ласка?

капітал - це те, що людина (компанія) накопичила і використовує в певних цілях.

як його вартість може бути різна скажімо там і тут?

аже 1 міо доларів і в африці 1 міо... Дякую за грунтовне тлумачення ваших думоквартість праці - тут все зрозуміло, там - година коштує нехай 100, тут - скажімо 10, різниця абсолютно зрозуміла і очевиднаа от щодо вартості капіталу - можете також пояснити будь ласка?капітал - це те, що людина (компанія) накопичила і використовує в певних цілях.як його вартість може бути різна скажімо там і тут?аже 1 міо доларів і в африці 1 міо...

Стоимость капитала есть ничем иным, как желанием собственника получить прибыль на его размещении.Очевидно, чем более рискованным является вложение, тем бОльшую премию за риск хочет получить владелец капитала. Здесь появляется понятия странового риска.Риски ведения бизнеса в США, или Швейцарии с их системой защиты интересов собственника сильно отличаются от таковых в Украине, или, простите, Уганде, где царит рейдерство, взяточничество и беззаконие.Поэтому вкладывая в американский инвестиционный проект владелец капитала вправе закладывать меньшую его доходность, чем вкладывая в украинский - он меньше рискует.Именно поэтому даже в одной и той же валюте стоимость кредита (например, долларового) будет разной в США и Украине. В США это 2-4% годовых, в Украине - 7-10%.Кроме странового риска существует еще несколько видов рисков - отраслевой риск и риск конкретного проекта. Например, когда вы вкладываете в простой и понятный бизнес в сфере торговли, вы рискуете меньше, чем вы бы вложили в бизнес высоких технологий, а значит в первом случае закладываете меньшую премию за риск, чем во втором. Риск конкретного проекта, думаю, детально пояснять не нужно - он может быть разным в зависимости от того, вы сами будете его делать, или доверите знакомому лицу, либо незнакомому; делала ли команда проекта нечто похожее ранее, или нет; есть ли на примете партнеры/поставщики/покупатели, или нет; и т.д.В инвестиционной среде принято считать, что активом с нулевым риском являются облигации Казначества США - т.н. US Treasuries. Их доходность (она меняется) является базисом, к которому владельцы капитала добавляют риски, ассоциированные с тем, или иным проектом.Логика здесь в следующем - можно купить американские облигации, ничем не рискуя, плевать в пололок и получать 2% годовых. А если уж хочется больше, то нужно рассматривать алтернативные активы, тщательно оценивая их риски - и страновые, и отраслевые, и специфические.PS: именно разность рисков определяет инфляционную приролу разных валют. Чтобы гривной хоть кто-то пользовался в Украине, несмотря на ее официальный статус, она должна давать бОльшую доходность, чем американский доллар, потому что Украина и как территория, и как организованное в государство общество, и как экономика, является более рискованной для владельца капитала, чем США.