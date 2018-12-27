Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...

Додано: Суб 12 січ, 2019 13:34

Surfer написав: Особенно улыбнула "аналитика" про то что так называемый "страновой риск" в россии которую плющат со всех сторон санкциями ниже.



В числе самых недооцененых валют значатся также :







зарплаты взяты отсюда



Аргентина - средняя зп 845

Малайзия - средняя зп 892

Тайвань - средняя зп 1626

Оман - средняя зп 1890

ГонКонг - средняя зп 2750



В большинстве из приведенных - "риски" - минимальны, Тайвань, Гонконг - стоимость земли и прочиих аттрибутов бизнеса - сумасшедшая, "аналитика" про то что виновата во всем только стоимость труда наворачивается медным тазом. Особенно улыбнула "аналитика" про то что так называемый "страновой риск" в россии которую плющат со всех сторон санкциями ниже.В числе самых недооцененых валют значатся также :зарплаты взятыАргентина - средняя зп 845Малайзия - средняя зп 892Тайвань - средняя зп 1626Оман - средняя зп 1890ГонКонг - средняя зп 2750В большинстве из приведенных - "риски" - минимальны, Тайвань, Гонконг - стоимость земли и прочиих аттрибутов бизнеса - сумасшедшая, "аналитика" про то что виновата во всем только стоимость труда наворачивается медным тазом.

Спасибо. По правде, пример Омана заставил меня перепроведить свою логику. Перепроверил. Она не нарушена - просто требует небольшой поправки:причина неодоценности Биг Макане в низкой стоимости труда, а в недооцененности локальной валюты, если индекс замерялся в процессе ее девальвации, или сразу после ее девальвации. В таком случае имеет место технический лаг репрайсинга - ценники местный Макдональдс меняет не по факту девальвации, а по факту прохождения бюрократических шагов корпоративных решений (подождать реакции ЦБ, правительства, посмотреть, что делают конкуренты, провести расчеты, согласовать с головным офисом). Именно это имело место в Омане.Вы не обратили внимание на столбик истории индекса за 2000-2019 гг. Он все объясняет.Далее. Аргентина и Малайзия - нет противоречий. Размер средней зарплаты укладывается в понятие "недооцененный". А Тайвань и Гонконг - это, не забывайте, лишь частично самостоятельные города-государства, тяготеющие к Китаю. Я предполагаю, что ценообразование Макдональдса там может быть ориентировано (или по крайней мере точно учитывает интересы) на ежедневно-приезжающих на работу и туристов из Китая.Что касается странового риска РФ - увы, не думайте, что мне приятно об этом говорить, но инвесторы готовы покупать российские бонды с доходностью 3%. Это ноябрь 2018 - именно тогда наш минфин размещался дороже 9%...