Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...
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Аргентина - средняя зп 845 Малайзия - средняя зп 892 Тайвань - средняя зп 1626 Оман - средняя зп 1890 ГонКонг - средняя зп 2750
В большинстве из приведенных - "риски" - минимальны, Тайвань, Гонконг - стоимость земли и прочиих аттрибутов бизнеса - сумасшедшая, "аналитика" про то что виновата во всем только стоимость труда наворачивается медным тазом.
Спасибо. По правде, пример Омана заставил меня перепроведить свою логику. Перепроверил. Она не нарушена - просто требует небольшой поправки: причина недоцененности Биг Мака может быть не в низкой стоимости труда, а в недооцененности локальной валюты, если индекс замерялся в процессе ее девальвации, или сразу после ее девальвации. В таком случае имеет место технический лаг репрайсинга - ценники местный Макдональдс меняет не по факту девальвации, а по факту прохождения бюрократических шагов корпоративных решений (подождать реакции ЦБ, правительства, посмотреть, что делают конкуренты, провести расчеты, согласовать с головным офисом). Именно это имело место в Омане.
Вы не обратили внимание на столбик истории индекса за 2000-2019 гг. Он все объясняет.
Далее. Аргентина и Малайзия - нет противоречий. Размер средней зарплаты укладывается в понятие "недооцененный". А Тайвань и Гонконг - это, не забывайте, лишь частично самостоятельные города-государства, тяготеющие к Китаю. Я предполагаю, что ценообразование Макдональдса там может быть ориентировано (или по крайней мере точно учитывает интересы) на ежедневно-приезжающих на работу и туристов из Китая.
Что касается странового риска РФ - увы, не думайте, что мне приятно об этом говорить, но инвесторы готовы покупать российские бонды с доходностью 3%. Это ноябрь 2018 - именно тогда наш минфин размещался дороже 9%...
Аргентина - средняя зп 845 Малайзия - средняя зп 892 Тайвань - средняя зп 1626 Оман - средняя зп 1890 ГонКонг - средняя зп 2750
В большинстве из приведенных - "риски" - минимальны, Тайвань, Гонконг - стоимость земли и прочиих аттрибутов бизнеса - сумасшедшая, "аналитика" про то что виновата во всем только стоимость труда наворачивается медным тазом.
Спасибо. По правде, пример Омана заставил меня перепроведить свою логику. Перепроверил. Она не нарушена - просто требует небольшой поправки: причина недоцененности Биг Мака может быть не в низкой стоимости труда, а в недооцененности локальной валюты, если индекс замерялся в процессе ее девальвации, или сразу после ее девальвации. В таком случае имеет место технический лаг репрайсинга - ценники местный Макдональдс меняет не по факту девальвации, а по факту прохождения бюрократических шагов корпоративных решений (подождать реакции ЦБ, правительства, посмотреть, что делают конкуренты, провести расчеты, согласовать с головным офисом). Именно это имело место в Омане.
Вы не обратили внимание на столбик истории индекса за 2000-2019 гг. Он все объясняет.
Далее. Аргентина и Малайзия - нет противоречий. Размер средней зарплаты укладывается в понятие "недооцененный". А Тайвань и Гонконг - это, не забывайте, лишь частично самостоятельные города-государства, тяготеющие к Китаю. Я предполагаю, что ценообразование Макдональдса там может быть ориентировано (или по крайней мере точно учитывает интересы) на ежедневно-приезжающих на работу и туристов из Китая.
Что касается странового риска РФ - увы, не думайте, что мне приятно об этом говорить, но инвесторы готовы покупать российские бонды с доходностью 3%. Это ноябрь 2018 - именно тогда наш минфин размещался дороже 9%...
Хочу уточнить по поводу Омана. Оман относится к Кооперации Стран Персидского залива (это по нашему) по их, Арабского залива. Так вот там уже лет 10 точно, а может и больше, есть жесткая привязка к доллару во всех этих странах. Т.е. имеется определенное ценовое регулирование, также субсидии на воду / электрику / бензин и да, могу подтвердить, что Оман выглядит победнее своих соседей, хотя удивлен бедности саудитов.
zРадио написав:Спасибо. По правде, пример Омана заставил меня перепроведить свою логику. Перепроверил. Она не нарушена - просто требует небольшой поправки: причина недоцененности Биг Мака может быть не в низкой стоимости труда, а в недооцененности локальной валюты, если индекс замерялся в процессе ее девальвации, или сразу после ее девальвации. В таком случае имеет место технический лаг репрайсинга - ценники местный Макдональдс меняет не по факту девальвации, а по факту прохождения бюрократических шагов корпоративных решений (подождать реакции ЦБ, правительства, посмотреть, что делают конкуренты, провести расчеты, согласовать с головным офисом). Именно это имело место в Омане.
Вы не обратили внимание на столбик истории индекса за 2000-2019 гг. Он все объясняет.
Далее. Аргентина и Малайзия - нет противоречий. Размер средней зарплаты укладывается в понятие "недооцененный". А Тайвань и Гонконг - это, не забывайте, лишь частично самостоятельные города-государства, тяготеющие к Китаю. Я предполагаю, что ценообразование Макдональдса там может быть ориентировано (или по крайней мере точно учитывает интересы) на ежедневно-приезжающих на работу и туристов из Китая.
Весьма неубедительно - и очень разнобоко - скорее похоже на попытку оправдать разваливающуюся теорию - тут мы технический лаг репроцессинга напишем сославшись на статистику взятую с 2000 года , тут туристами из китая подопрем а здесь рыбу заворачивать будем. Чтобы не было иллюзий и ссылок на 1913 год. упростим постановку задачи - возьмем к средней з.п. актуальные на 2018 цены на бигмак , дополним ППС :
Интересно сравнить два последних варианта как "братских" экономик. Где "богатые" туристы из Китая с ППС в 4 раза меньше и средней зп в 3 раза меньше чем в гонконге оказывается завлекаются более дешевыми бигмаками, очевидно для поднятия ВВП островного государства, которому судя по всему более нечем зарабатывать. При в трое большей зарплате - бигмак стоит значительно дешевле чем в братском Китае, разрушая основные привязки к стоимости труда и прочие догмы. И уж совсем смешно смотреть на украинскую зарплату которая в 14 раз меньше зарплаты гонконга, при разнице в цене на бигмак всего в 64 цента или 30% - для сравнения в штатах при сравнимой зп и ппс с гонконгом бигмак стоит вдвое дороже - 5,5. А вот именно валютный акцент - курсовая разница валют китая и гонконга 6,76 и 7,84 за доллар соответсвенно при более дешевом бигмаке и несравнимо более сильной экономике в пропорциональном отношении - разница ППС в 4 раза выше в пользу гонконга - четко указывает на недооцененность доллара гонконга - и это законно - более сильная экономика из схожих сравниваемых , должна иметь более прочную валюту - что закономерно отображено а рейтинге недооцененности гонконгского доллара. Похоже индекс действительно работает , и что то я ему все больше доверяю.