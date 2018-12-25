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Індекс Біг Мака: гривна
виявилася однією з найбільш...

Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...
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  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 13:34

  Surfer написав:Особенно улыбнула "аналитика" про то что так называемый "страновой риск" в россии которую плющат со всех сторон санкциями ниже.

В числе самых недооцененых валют значатся также :

Зображення

зарплаты взяты отсюда

Аргентина - средняя зп 845
Малайзия - средняя зп 892
Тайвань - средняя зп 1626
Оман - средняя зп 1890
ГонКонг - средняя зп 2750

В большинстве из приведенных - "риски" - минимальны, Тайвань, Гонконг - стоимость земли и прочиих аттрибутов бизнеса - сумасшедшая, "аналитика" про то что виновата во всем только стоимость труда наворачивается медным тазом.


Спасибо. По правде, пример Омана заставил меня перепроведить свою логику. Перепроверил. Она не нарушена - просто требует небольшой поправки:
причина недоцененности Биг Мака может быть не в низкой стоимости труда, а в недооцененности локальной валюты, если индекс замерялся в процессе ее девальвации, или сразу после ее девальвации. В таком случае имеет место технический лаг репрайсинга - ценники местный Макдональдс меняет не по факту девальвации, а по факту прохождения бюрократических шагов корпоративных решений (подождать реакции ЦБ, правительства, посмотреть, что делают конкуренты, провести расчеты, согласовать с головным офисом). Именно это имело место в Омане.

Вы не обратили внимание на столбик истории индекса за 2000-2019 гг. Он все объясняет.
Зображення

Далее. Аргентина и Малайзия - нет противоречий. Размер средней зарплаты укладывается в понятие "недооцененный". А Тайвань и Гонконг - это, не забывайте, лишь частично самостоятельные города-государства, тяготеющие к Китаю. Я предполагаю, что ценообразование Макдональдса там может быть ориентировано (или по крайней мере точно учитывает интересы) на ежедневно-приезжающих на работу и туристов из Китая.

Что касается странового риска РФ - увы, не думайте, что мне приятно об этом говорить, но инвесторы готовы покупать российские бонды с доходностью 3%. Это ноябрь 2018 - именно тогда наш минфин размещался дороже 9%...

https://www.bloomberg.com/markets/fixed-income
https://uk.reuters.com/article/russia-e ... KL8N1Y21SV
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 21:14

  zРадио написав:
  Surfer написав:Особенно улыбнула "аналитика" про то что так называемый "страновой риск" в россии которую плющат со всех сторон санкциями ниже.

В числе самых недооцененых валют значатся также :

Зображення

зарплаты взяты отсюда

Аргентина - средняя зп 845
Малайзия - средняя зп 892
Тайвань - средняя зп 1626
Оман - средняя зп 1890
ГонКонг - средняя зп 2750

В большинстве из приведенных - "риски" - минимальны, Тайвань, Гонконг - стоимость земли и прочиих аттрибутов бизнеса - сумасшедшая, "аналитика" про то что виновата во всем только стоимость труда наворачивается медным тазом.


Спасибо. По правде, пример Омана заставил меня перепроведить свою логику. Перепроверил. Она не нарушена - просто требует небольшой поправки:
причина недоцененности Биг Мака может быть не в низкой стоимости труда, а в недооцененности локальной валюты, если индекс замерялся в процессе ее девальвации, или сразу после ее девальвации. В таком случае имеет место технический лаг репрайсинга - ценники местный Макдональдс меняет не по факту девальвации, а по факту прохождения бюрократических шагов корпоративных решений (подождать реакции ЦБ, правительства, посмотреть, что делают конкуренты, провести расчеты, согласовать с головным офисом). Именно это имело место в Омане.

Вы не обратили внимание на столбик истории индекса за 2000-2019 гг. Он все объясняет.
Зображення

Далее. Аргентина и Малайзия - нет противоречий. Размер средней зарплаты укладывается в понятие "недооцененный". А Тайвань и Гонконг - это, не забывайте, лишь частично самостоятельные города-государства, тяготеющие к Китаю. Я предполагаю, что ценообразование Макдональдса там может быть ориентировано (или по крайней мере точно учитывает интересы) на ежедневно-приезжающих на работу и туристов из Китая.

Что касается странового риска РФ - увы, не думайте, что мне приятно об этом говорить, но инвесторы готовы покупать российские бонды с доходностью 3%. Это ноябрь 2018 - именно тогда наш минфин размещался дороже 9%...

https://www.bloomberg.com/markets/fixed-income
https://uk.reuters.com/article/russia-e ... KL8N1Y21SV


Хочу уточнить по поводу Омана. Оман относится к Кооперации Стран Персидского залива (это по нашему) по их, Арабского залива. Так вот там уже лет 10 точно, а может и больше, есть жесткая привязка к доллару во всех этих странах.
Т.е. имеется определенное ценовое регулирование, также субсидии на воду / электрику / бензин и да, могу подтвердить, что Оман выглядит победнее своих соседей, хотя удивлен бедности саудитов.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 02:53

Re: Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...

  zРадио написав:Спасибо. По правде, пример Омана заставил меня перепроведить свою логику. Перепроверил. Она не нарушена - просто требует небольшой поправки:
причина недоцененности Биг Мака может быть не в низкой стоимости труда, а в недооцененности локальной валюты, если индекс замерялся в процессе ее девальвации, или сразу после ее девальвации. В таком случае имеет место технический лаг репрайсинга - ценники местный Макдональдс меняет не по факту девальвации, а по факту прохождения бюрократических шагов корпоративных решений (подождать реакции ЦБ, правительства, посмотреть, что делают конкуренты, провести расчеты, согласовать с головным офисом). Именно это имело место в Омане.

Вы не обратили внимание на столбик истории индекса за 2000-2019 гг. Он все объясняет.


Далее. Аргентина и Малайзия - нет противоречий. Размер средней зарплаты укладывается в понятие "недооцененный". А Тайвань и Гонконг - это, не забывайте, лишь частично самостоятельные города-государства, тяготеющие к Китаю. Я предполагаю, что ценообразование Макдональдса там может быть ориентировано (или по крайней мере точно учитывает интересы) на ежедневно-приезжающих на работу и туристов из Китая.


Весьма неубедительно - и очень разнобоко - скорее похоже на попытку оправдать разваливающуюся теорию - тут мы технический лаг репроцессинга напишем сославшись на статистику взятую с 2000 года , тут туристами из китая подопрем а здесь рыбу заворачивать будем. Чтобы не было иллюзий и ссылок на 1913 год. упростим постановку задачи - возьмем к средней з.п. актуальные на 2018 цены на бигмак , дополним ППС :

Швейцария с.зп 5426 бигмак 6,5 ППС 62К
США с.зп 2835 б.м 5,5 ППС 60К
Украина - с.зп 195 бм 1,9 ППС 8.7К
Аргентина - с.зп 845 бм 2,71 ППС 21К
Малайзия - с.зп 892 бм 2,1 ППС 29к
Тайвань - с.зп 1626 бм 2.27 ППС 50К
Оман - с.зп 1890 бм 2.73 ППС 46К
Китай - с.зп 888 бм 3.1 ППС 16К 1$=6.76Y
ГонКонг - с.зп 2750 бм 2,55 ППС 62К 1$=7,84HKD

Интересно сравнить два последних варианта как "братских" экономик. Где "богатые" туристы из Китая с ППС в 4 раза меньше и средней зп в 3 раза меньше чем в гонконге оказывается завлекаются более дешевыми бигмаками, очевидно для поднятия ВВП островного государства, которому судя по всему более нечем зарабатывать. При в трое большей зарплате - бигмак стоит значительно дешевле чем в братском Китае, разрушая основные привязки к стоимости труда и прочие догмы. И уж совсем смешно смотреть на украинскую зарплату которая в 14 раз меньше зарплаты гонконга, при разнице в цене на бигмак всего в 64 цента или 30% - для сравнения в штатах при сравнимой зп и ппс с гонконгом бигмак стоит вдвое дороже - 5,5. А вот именно валютный акцент - курсовая разница валют китая и гонконга 6,76 и 7,84 за доллар соответсвенно при более дешевом бигмаке и несравнимо более сильной экономике в пропорциональном отношении - разница ППС в 4 раза выше в пользу гонконга - четко указывает на недооцененность доллара гонконга - и это законно - более сильная экономика из схожих сравниваемых , должна иметь более прочную валюту - что закономерно отображено а рейтинге недооцененности гонконгского доллара. Похоже индекс действительно работает , и что то я ему все больше доверяю.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:51

  Surfer написав:
  zРадио написав:Спасибо. По правде, пример Омана заставил меня перепроведить свою логику. Перепроверил. Она не нарушена - просто требует небольшой поправки:
причина недоцененности Биг Мака может быть не в низкой стоимости труда, а в недооцененности локальной валюты, если индекс замерялся в процессе ее девальвации, или сразу после ее девальвации. В таком случае имеет место технический лаг репрайсинга - ценники местный Макдональдс меняет не по факту девальвации, а по факту прохождения бюрократических шагов корпоративных решений (подождать реакции ЦБ, правительства, посмотреть, что делают конкуренты, провести расчеты, согласовать с головным офисом). Именно это имело место в Омане.

Вы не обратили внимание на столбик истории индекса за 2000-2019 гг. Он все объясняет.


Далее. Аргентина и Малайзия - нет противоречий. Размер средней зарплаты укладывается в понятие "недооцененный". А Тайвань и Гонконг - это, не забывайте, лишь частично самостоятельные города-государства, тяготеющие к Китаю. Я предполагаю, что ценообразование Макдональдса там может быть ориентировано (или по крайней мере точно учитывает интересы) на ежедневно-приезжающих на работу и туристов из Китая.


Весьма неубедительно - и очень разнобоко - скорее похоже на попытку оправдать разваливающуюся теорию - тут мы технический лаг репроцессинга напишем сославшись на статистику взятую с 2000 года , тут туристами из китая подопрем а здесь рыбу заворачивать будем. Чтобы не было иллюзий и ссылок на 1913 год. упростим постановку задачи - возьмем к средней з.п. актуальные на 2018 цены на бигмак , дополним ППС :

Швейцария с.зп 5426 бигмак 6,5 ППС 62К
США с.зп 2835 б.м 5,5 ППС 60К
Украина - с.зп 195 бм 1,9 ППС 8.7К
Аргентина - с.зп 845 бм 2,71 ППС 21К
Малайзия - с.зп 892 бм 2,1 ППС 29к
Тайвань - с.зп 1626 бм 2.27 ППС 50К
Оман - с.зп 1890 бм 2.73 ППС 46К
Китай - с.зп 888 бм 3.1 ППС 16К 1$=6.76Y
ГонКонг - с.зп 2750 бм 2,55 ППС 62К 1$=7,84HKD

Интересно сравнить два последних варианта как "братских" экономик. Где "богатые" туристы из Китая с ППС в 4 раза меньше и средней зп в 3 раза меньше чем в гонконге оказывается завлекаются более дешевыми бигмаками, очевидно для поднятия ВВП островного государства, которому судя по всему более нечем зарабатывать. При в трое большей зарплате - бигмак стоит значительно дешевле чем в братском Китае, разрушая основные привязки к стоимости труда и прочие догмы. И уж совсем смешно смотреть на украинскую зарплату которая в 14 раз меньше зарплаты гонконга, при разнице в цене на бигмак всего в 64 цента или 30% - для сравнения в штатах при сравнимой зп и ппс с гонконгом бигмак стоит вдвое дороже - 5,5. А вот именно валютный акцент - курсовая разница валют китая и гонконга 6,76 и 7,84 за доллар соответсвенно при более дешевом бигмаке и несравнимо более сильной экономике в пропорциональном отношении - разница ППС в 4 раза выше в пользу гонконга - четко указывает на недооцененность доллара гонконга - и это законно - более сильная экономика из схожих сравниваемых , должна иметь более прочную валюту - что закономерно отображено а рейтинге недооцененности гонконгского доллара. Похоже индекс действительно работает , и что то я ему все больше доверяю.


Ну да, ну да. В дешевый Биг Мак мы не верим, а в дешевый гонконгский доллар (делающий дешевым абсолютно все, что за него произведено) - без проблем.

Еще вы ни разу не забыли о том, что ценообразование может радикально отличаться в зависимости от уровня конкуренции. В Украине даже Бургер Кинга нет, а KFC представлен пятью (или сколько там) ресторанами по всем стране, локального же фастфуда похожего формата нет в принципе, поэтому при наличии конкуренции Биг Мак у нас бы стоил еще дешевле! А в Гонконге, как открытой экономике, конкуренция зашкаливает. Более того, американскую стряпню там не считают достижением цивилизации (как, например, у нас и в РФ-ии), что также влияет на ценовое позиционирование Макдональдса!

Ну и "на закуску", вспомните еще, что Гонконг - офшор...

PS: и к слову, я нигде не сказал, что индекс не работает. Очень даже работает, только причинно-следственные связи не исследованы (или просто не освещены The Economist широкой аудитории)
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:14

Re: Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...

  zРадио написав:PS: и к слову, я нигде не сказал, что индекс не работает. Очень даже работает, только причинно-следственные связи не исследованы (или просто не освещены The Economist широкой аудитории)

Просто треба знайти інформацію по собівартості бургера, і тоді всі суперечки закінчаться, але це комерційна таємниця. Дещо можливо знайти:
https://a-nalgin.livejournal.com/1364115.html
http://mcdonalds123.ru/menyu/big-mak-sa ... nalds.html
В нас відсоток вартості інгрідієнтів великий, додана вартість мінімальна, як і в більшості вітчизняних товарів, тому і зарплати низькі. :)
Як в Гонконзі так дешево - можливо тому, що в китайських ресторанах все дешево, незалежно від того, в якому місці планети він працює. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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