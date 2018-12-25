Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...

Додано: Нед 13 січ, 2019 02:53

zРадио написав: Спасибо. По правде, пример Омана заставил меня перепроведить свою логику. Перепроверил. Она не нарушена - просто требует небольшой поправки:

причина недоцененности Биг Мака может быть не в низкой стоимости труда, а в недооцененности локальной валюты, если индекс замерялся в процессе ее девальвации, или сразу после ее девальвации. В таком случае имеет место технический лаг репрайсинга - ценники местный Макдональдс меняет не по факту девальвации, а по факту прохождения бюрократических шагов корпоративных решений (подождать реакции ЦБ, правительства, посмотреть, что делают конкуренты, провести расчеты, согласовать с головным офисом). Именно это имело место в Омане.



Вы не обратили внимание на столбик истории индекса за 2000-2019 гг. Он все объясняет.





Далее. Аргентина и Малайзия - нет противоречий. Размер средней зарплаты укладывается в понятие "недооцененный". А Тайвань и Гонконг - это, не забывайте, лишь частично самостоятельные города-государства, тяготеющие к Китаю. Я предполагаю, что ценообразование Макдональдса там может быть ориентировано (или по крайней мере точно учитывает интересы) на ежедневно-приезжающих на работу и туристов из Китая. Спасибо. По правде, пример Омана заставил меня перепроведить свою логику. Перепроверил. Она не нарушена - просто требует небольшой поправки:причина недоцененности Биг Мака может быть не в низкой стоимости труда, а в недооцененности локальной валюты, если индекс замерялся в процессе ее девальвации, или сразу после ее девальвации. В таком случае имеет место технический лаг репрайсинга - ценники местный Макдональдс меняет не по факту девальвации, а по факту прохождения бюрократических шагов корпоративных решений (подождать реакции ЦБ, правительства, посмотреть, что делают конкуренты, провести расчеты, согласовать с головным офисом). Именно это имело место в Омане.Вы не обратили внимание на столбик истории индекса за 2000-2019 гг. Он все объясняет.Далее. Аргентина и Малайзия - нет противоречий. Размер средней зарплаты укладывается в понятие "недооцененный". А Тайвань и Гонконг - это, не забывайте, лишь частично самостоятельные города-государства, тяготеющие к Китаю. Я предполагаю, что ценообразование Макдональдса там может быть ориентировано (или по крайней мере точно учитывает интересы) на ежедневно-приезжающих на работу и туристов из Китая.

Весьма неубедительно - и очень разнобоко - скорее похоже на попытку оправдать разваливающуюся теорию - тут мы технический лаг репроцессинга напишем сославшись на статистику взятую с 2000 года , тут туристами из китая подопрем а здесь рыбу заворачивать будем. Чтобы не было иллюзий и ссылок на 1913 год. упростим постановку задачи - возьмем к средней з.п., дополнимШвейцария с.зп 5426 бигмак 6,5 ППС 62КСША с.зп 2835 б.м 5,5 ППС 60КУкраина - с.зп 195 бм 1,9 ППС 8.7КАргентина - с.зп 845 бм 2,71 ППС 21КМалайзия - с.зп 892 бм 2,1 ППС 29кТайвань - с.зп 1626 бм 2.27 ППС 50КОман - с.зп 1890 бм 2.73 ППС 46КИнтересно сравнить два последних варианта как "братских" экономик. Где "богатые" туристы из Китая с ППС в 4 раза меньше и средней зп в 3 раза меньше чем в гонконге оказывается завлекаются более дешевыми бигмаками, очевидно для поднятия ВВП островного государства, которому судя по всему более нечем зарабатывать. При в трое большей зарплате - бигмак стоит значительно дешевле чем в братском Китае, разрушая основные привязки к стоимости труда и прочие догмы. И уж совсем смешно смотреть на украинскую зарплату которая в 14 раз меньше зарплаты гонконга, при разнице в цене на бигмак всего в 64 цента или 30% - для сравнения в штатах при сравнимой зп и ппс с гонконгом бигмак стоит вдвое дороже - 5,5. А вот именно валютный акцент - курсовая разница валют китая и гонконга 6,76 и 7,84 за доллар соответсвенно при более дешевом бигмаке и несравнимо более сильной экономике в пропорциональном отношении - разница ППС в 4 раза выше в пользу гонконга - четко указывает на недооцененность доллара гонконга - и это законно - более сильная экономика из схожих сравниваемых , должна иметь более прочную валюту - что закономерно отображено а рейтинге недооцененности гонконгского доллара. Похоже индекс действительно работает , и что то я ему все больше доверяю.