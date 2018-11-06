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Finance.ua: Помилки в кредитній історії
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
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Додано: Сер 24 лип, 2019 10:36
sergo01101 написав: Faceless написав:
Если конкретно этот ваш кредит Аваль не отправил, не значит, что не отправляет другие кредиты. Так что партнёром был и остаётся.
Запрос тоже может не делать, если решит, что нет смысла. Запросы стоят денег.
УБКИ заинтересована, и стимулирует банки делиться в первую очередь тарифами - чем больше банк отправляет, тем дешевле ему запросы. Но по некоторым клиентам банки не хотят делиться.
УБКИ была и остаётся крупнейшим и наиболее полным бюро. Ваш личный кейс вообще ни о чем не говорит, и все ваши предположения просто глупы
Тяжело спорить с человеком, который, похоже, просто не понимает, что такое "автоматический обмен" или что такое "автоматическая проверка".
Надуманным является Ваше предположение, что банк, подключенный к "автоматическому обмену" где-то там "решает отправлять" или "решает не отправлять" конкретные кредиты для обычного массового продукта проданного обычному массовому клиенту - я ж не лично у главы правления брал кредит по уникальным условиям. И я уж точно не вхожу в число "защищаемых банком клиентов". Упомянут продукт класса кредитного лимита привата.И естественно, показательным является Ваш способ аргументации: у меня конкретный кейс, который подтверждается документально. С Вашей стороны - просто переход на личности и обзывание глупцом фактически. Как и во многих, кстати, темах. Вы местный форумный тролль-идиот?
Ваш кейс лишь частный случай. "Автоматический обмен" не означает безусловной отправки данных бюро, как и запросов туда. Да и бюро не одно единственное. И своими постами вы уже показали, что понятия не имеете, как вообще все это работает, но лезете делать заявления со всей своей некомпетентностью. То что вы решили хамить, лишь это подтверждает
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Faceless
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Додано: Сер 24 лип, 2019 12:44
Faceless написав:
Ваш кейс лишь частный случай. "Автоматический обмен" не означает безусловной отправки данных бюро, как и запросов туда. Да и бюро не одно единственное. И своими постами вы уже показали, что понятия не имеете, как вообще все это работает, но лезете делать заявления со всей своей некомпетентностью. То что вы решили хамить, лишь это подтверждает
В Вашей аргументации даже "частного случая" подтверждаемого нет. Спасибо, что подтвердили моё предположение: как минимум по данной теме Вы ничем, кроме своего некомпетентного мнения (конкретнее - фантазий и личных оскорблений), аргументировать в дискуссии не в состоянии.
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sergo01101
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Додано: Сер 24 лип, 2019 17:11
sergo01101 написав: Faceless написав:
Ваш кейс лишь частный случай. "Автоматический обмен" не означает безусловной отправки данных бюро, как и запросов туда. Да и бюро не одно единственное. И своими постами вы уже показали, что понятия не имеете, как вообще все это работает, но лезете делать заявления со всей своей некомпетентностью. То что вы решили хамить, лишь это подтверждает
В Вашей аргументации даже "частного случая" подтверждаемого нет. Спасибо, что подтвердили моё предположение: как минимум по данной теме Вы ничем, кроме своего некомпетентного мнения (конкретнее - фантазий и личных оскорблений), аргументировать в дискуссии не в состоянии.
Вялая попытка в отсутсвие аргументов высказаться "сам дурак". Я с этими процессами работал непосредственно. У меня десятки личных кейсов как с банками, которые активно пополняют УБКИ, так и с банками, которые ничего туда не отправляют, но иногда делают туда запросы. Вы же с одним примером кредитки в Райфе тут решили, что что-то вообще понимаете.
То что вы пишете глупости - не оскорбление, это объективный факт.
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Faceless
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Додано: Пон 25 лис, 2019 17:07
Доброго времени суток, комрады. Возник такой вопрос касательно черного списка, низкого кредитного рейтинга и т.д.
Ситуация: давным-давно (в году эдак 2013) в голове гулял ветер, с работы уволился и на карту привата капнуло 2к лимита. Делать было нечего, на дворе февраль и работа не сильно искалась, в связи с чем оный лимит был потрачен быстро.
Прошло 5 лет с того момента, успел поездить по странам туда-сюда, номер к которому был привязан примат успешно пролюблен. При продаже квартиры нотариус сообщила что у меня арест наложен из-за привата.
Разобрался, занёс все бумажки в кассу, получил бумажки от исполнительной, разблокировал счета в банках и т.д. На что либо особо не рассчитывал, но вот прошел уже год с лишним после завершения эпопеи и моно активно сопротивляется в выдаче какого либо лимита.
Альфа тоже автоматом отказывает даже выдать кредитку, типа "спробуйте пізніше (через 30 днів)".
Теперь вопрос: куда(?!) этот приват меня так занёс, что банки плюются от моей кредитной истории? Как оттуда выбраться?
Не то что бы мне сильно нужны кредиты, тот случай в 2013 был единственным в жизни, но порой купить какой-то ништяк за 1-2к проще в пару платежей нежели за нал.
p.s в УБКИ кредитный рейтинг "выше среднего", в реестре должников нет.
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Masked
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Додано: Пон 25 лис, 2019 17:26
Masked написав:
Теперь вопрос: куда(?!) этот приват меня так занёс, что банки плюются от моей кредитной истории? Как оттуда выбраться?
Не то что бы мне сильно нужны кредиты, тот случай в 2013 был единственным в жизни, но порой купить какой-то ништяк за 1-2к проще в пару платежей нежели за нал.
p.s в УБКИ кредитный рейтинг "выше среднего", в реестре должников нет.
Скорее всего в том же УБКИ. Рейтинг УБКИ считает, что задолженность погашена, и, возможно, потому эту старую закрытую просрочку игнорирует, но банки на один рейтинг УБКИ не полагаются, они выгружают историю, видят, что еще в прошлом году (я так понимаю, вы закрыли просрочку в 2018) была многолетняя просрочка, для них это сразу сигнал о неблагонадежности, даже если долг в итоге погашен.
Годика через два, думаю, банки уже будут эту информацию игнорировать и тогда будут благосклоннее.
П.С. После просрочки в Привате легче всего будет получить лимит ... опять в Привате
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Faceless
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Додано: Пон 25 лис, 2019 17:29
Faceless написав: Masked написав:
Теперь вопрос: куда(?!) этот приват меня так занёс, что банки плюются от моей кредитной истории? Как оттуда выбраться?
Не то что бы мне сильно нужны кредиты, тот случай в 2013 был единственным в жизни, но порой купить какой-то ништяк за 1-2к проще в пару платежей нежели за нал.
p.s в УБКИ кредитный рейтинг "выше среднего", в реестре должников нет.
Скорее всего в том же УБКИ. Рейтинг УБКИ считает, что задолженность погашена, и, возможно, потому эту старую закрытую просрочку игнорирует, но банки на один рейтинг УБКИ не полагаются, они выгружают историю, видят, что еще в прошлом году (я так понимаю, вы закрыли просрочку в 2018) была многолетняя просрочка, для них это сразу сигнал о неблагонадежности, даже если долг в итоге погашен.
Годика через два, думаю, банки уже будут эту информацию игнорировать и тогда будут благосклоннее.
П.С. После просрочки в Привате легче всего будет получить лимит ... опять в Привате
Хм, однако. Приват пока что никак не реагирует и не идёт на контакт.
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Masked
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Додано: Вів 26 лис, 2019 07:01
Masked написав:
...вот прошел уже год с лишним после завершения эпопеи и моно активно сопротивляется в выдаче какого либо лимита.
Альфа тоже автоматом отказывает даже выдать кредитку, типа "спробуйте пізніше (через 30 днів)".
Masked, запись в кредитной истории по закрытым договорам храниться не более 10 лет.
Также, кроме запросов в кредитное бюро (одно из самых крупных — УБКИ), банк проверяет по Вам инфу по судебным делам, смотрит на задолженность по коммунальным услугам, ещё стучат к мобильному оператору...
1 Закажите в УБКИ свою кредитную историю.
2 Убедитесь, что тот договор по проблемному кредиту закрыт.
Ну, а дальше в том банке, в котором получаете зарплату, пробуйте оформить кредитный продукт пусть и с небольшим лимитом. Соблюдайте условия погашения — запись об этом попадет в кредитную историю.
Важно. Банк должен быть партнёром УБКИ, который не только запрашивает инфо об Вас, но и делиться с УБКИ инфой о Вас. Тут идеален Приват.
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MASolomko
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