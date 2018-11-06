Finance.ua: Помилки в кредитній історії

Додано: Пон 25 лис, 2019 17:07

Доброго времени суток, комрады. Возник такой вопрос касательно черного списка, низкого кредитного рейтинга и т.д.



Ситуация: давным-давно (в году эдак 2013) в голове гулял ветер, с работы уволился и на карту привата капнуло 2к лимита. Делать было нечего, на дворе февраль и работа не сильно искалась, в связи с чем оный лимит был потрачен быстро.

Прошло 5 лет с того момента, успел поездить по странам туда-сюда, номер к которому был привязан примат успешно пролюблен. При продаже квартиры нотариус сообщила что у меня арест наложен из-за привата.

Разобрался, занёс все бумажки в кассу, получил бумажки от исполнительной, разблокировал счета в банках и т.д. На что либо особо не рассчитывал, но вот прошел уже год с лишним после завершения эпопеи и моно активно сопротивляется в выдаче какого либо лимита.

Альфа тоже автоматом отказывает даже выдать кредитку, типа "спробуйте пізніше (через 30 днів)".



Теперь вопрос: куда(?!) этот приват меня так занёс, что банки плюются от моей кредитной истории? Как оттуда выбраться?

Не то что бы мне сильно нужны кредиты, тот случай в 2013 был единственным в жизни, но порой купить какой-то ништяк за 1-2к проще в пару платежей нежели за нал.



p.s в УБКИ кредитный рейтинг "выше среднего", в реестре должников нет.