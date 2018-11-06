|
|
|
Finance.ua: Помилки в кредитній історії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Чет 14 тра, 2020 17:17
vpchelko написав:
Надо запретить всякие УБКИ на законодательном уровне.
Либо ввести финансовую ответственность за ошибочные данные.
Тот же finance.ua мне пишет про просроченные кредиты, и предлагает заплатить деньги за детальную информацию? Откуда такие дровишки? Что за хрень? Все кредиты выплачиваю, реальная кредитная нагрузка не более 1/3 з.п. причем большая часть "кредитов" кредитные карты (все остаются в льготном периоде).
Как может вам finance.ua писать про ваши просроченные кредиты? Если в УБКИ по вам некорректная история, и вас оно волнует - так напишите в УБКИ. Какую ответственность вы с них хотите и на каком основании?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34921
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1446 раз.
- Подякували: 7991 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Вів 23 сер, 2022 21:12
Здраствуйте у меня такая ситуация у меня был просрочен кредит я его оплатил ,месяц назад ,сейчас захожу в бюро кредитных историй а он там числиться как открытый что делать
-
kruckovskijan
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 23.08.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 гру, 2022 10:16
kruckovskijan написав:
Здраствуйте у меня такая ситуация у меня был просрочен кредит я его оплатил ,месяц назад ,сейчас захожу в бюро кредитных историй а он там числиться как открытый что делать
Звернеться до банку, де брали кредит, взяти підтвердження, що закритий - потім в УБКI
-
Pavlenko Borys
-
-
- Повідомлень: 33
- З нами з: 08.12.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 чер, 2024 12:46
Добрый день. Если есть один просроченный платеж, он хранится и отражается в развернутом описании кредитного рейтинга 1 год, а потом исчезает? Потому что там указывается "у вас за последний год есть 1 просроченный платеж".
-
jaroshealth
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 16.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 чер, 2024 12:37
jaroshealth написав:Добрый день. Если есть один просроченный платеж, он хранится и отражается в развернутом описании кредитного рейтинга 1 год, а потом исчезает? Потому что там указывается "у вас за последний год есть 1 просроченный платеж".
Буде ще 10 років видно після закриття кредиту.
Кількість прострочених платежів за останній місяць і пік то окремі метрики
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34921
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1446 раз.
- Подякували: 7991 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|37
|37357
|
|
|5
|2387
|
Сер 03 кві, 2024 15:55
olegv
|
|27
|26937
|
|