Cьогодні в Таїланді Настя Рибка & Алекс Леслі були умовно за
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Cьогодні в Таїланді Настя Рибка & Алекс Леслі були умовно засуджені.
Cьогодні в Таїланді Настя Рибка & Алекс Леслі були умовно засуджені. Вони будуть депортовані з країни слонів найближчим часом. Рибку & Леслі визнали винними у справі про надання послуг сексуального характеру.
- Рішення суду виявилося досить несподіваним, - розповів PI**OREZ.TV присутній на засіданні заступник почесного консула Російської Федерації в провінціях Чонбурі і Районг Федір Озаренов.
Настя Рибка & Алекс Леслі були затримані в лютому минулого року. Приводом стало проведення секс-тренінгів для іноземців, які нелегально перебували на території королівства. Цьому передував вихід розслідування Олексія Навального про відпочинок віце-прем'єра Сергія Приходько на яхті бізнесмена Олега Дерипаски. В основі цього розслідування стали інтернет-публікації Насті Рибки, яка також брала участь в тій подорожі.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66 написав:Настю Рибку, Алекса Леслі і ще двох фігурантів справи про нелегальний «секс-тренінг» в курортній Паттайя затримали в аеропорту Шереметьєво після депортації з Таїланду.
«Їм закидають статтю 240 пункт 2, це залучення в заняття проституцією», - повідомила PI**OREZ.TV дівчина на ім'я Христина, що представилася дружиною Алекса Леслі.
На порносайтах достаточно видео от секс-тренингов Лесли и Рыбки. Ай-ай, там много излишеств практикуется. Когда разгорелся еще первый скандал с Рыбкой погуглил видео)) С учетом того, что эти так называемые тренинги были платные, а Рыбка там использовалась активно другими пользователями, которые оплачивали это. Для Лесли там без вариантов статья про вовлечение в проституцию. Для Рыбки похоже тоже, так как в соцсетях она тоже активно вербовала участников. Хотя если бы не их совместный наезд на Дерипаску с целью поиметь с олигарха много денег и сразу, и сейчас бы тр... перед камерой, много лет их же никто не трогал. Выборочное правосудие.