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Понад 70% біткойн-мільйонерів
були «стерті» за три...

Понад 70% біткойн-мільйонерів були «стерті» за три...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 07:29

Понад 70% біткойн-мільйонерів були «стерті» за три...

Пропонуємо до обговорення:
З початку року ринкова капіталізація криптовалютного ринку втратила майже 1 трильйон доларів через низький тиск, що завершився серією банкрутств за участю криптохедж-фондів та кредиторів, зокрема Celsius Network, Voyager Digital та Three Arrows Capital та скорочення діяльності таких компаній, як Blockchain.com та Coinbase.

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Понад 70% біткойн-мільйонерів були «стерті» за три квартали 2022 року
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 07:29

Покупка и продажа криптовалюты - это аналог ИГРЫ в казино, случайным образом маленькое количество людей выигрывает, а большое количество людей проигрывает. В качестве "фишек" в таком мировом казино выступают стейблкоины, обмен которых на реальные деньги осуществляют биржи (бинанс и т д ). Эти биржи и есть ГЛАВНЫЕ структуры (само казино), которые ВСЕГДА в прибыли, остальные, к сожалению - ПРОСТО ЛОХИ, которые рано или поздно все равно проиграют.
m12345oleg
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 08:53

  m12345oleg написав:Покупка и продажа криптовалюты - это аналог ИГРЫ в казино, случайным образом маленькое количество людей выигрывает, а большое количество людей проигрывает. В качестве "фишек" в таком мировом казино выступают стейблкоины, обмен которых на реальные деньги осуществляют биржи (бинанс и т д ). Эти биржи и есть ГЛАВНЫЕ структуры (само казино), которые ВСЕГДА в прибыли, остальные, к сожалению - ПРОСТО ЛОХИ, которые рано или поздно все равно проиграют.

Клоун. А что тогда акции крупнейших ТОП компаний США которые тоже упали в 3-4 раза с пика как и Биткоин? Тоже казино?
Вы клоуны, не понимаете отличие казино от спекулятивных активов.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 09:40

Re: Понад 70% біткойн-мільйонерів були «стерті» за три...

  xio13 написав:А что тогда акции крупнейших ТОП компаний США которые тоже упали в 3-4 раза с пика

А що за компанії такі? Можно навести пару прикладів?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 10:07

  BIGor написав:
  xio13 написав:А что тогда акции крупнейших ТОП компаний США которые тоже упали в 3-4 раза с пика

А що за компанії такі? Можно навести пару прикладів?


Тот же самый нетфликс, упал с 680$ до 160$ на дне.
Конкурент теслы люсид, упал на 70%
Пейпел с 280$ падал ло 80$. И так примером очень много.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 10:20

  xio13 написав:
  BIGor написав:
  xio13 написав:А что тогда акции крупнейших ТОП компаний США которые тоже упали в 3-4 раза с пика

А що за компанії такі? Можно навести пару прикладів?


Тот же самый нетфликс, упал с 680$ до 160$ на дне.
Конкурент теслы люсид, упал на 70%
Пейпел с 280$ падал ло 80$. И так примером очень много.

Перший раз про люсид якийсь чую, він реально в найбільших ТОП? Що з Кока-колою, Амазоном і Макдональдсом наприклад? В 3-4 рази впали? :D А ти бачу "професіонал".
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 11:30

Re: Понад 70% біткойн-мільйонерів були «стерті» за три...

BIGor написав:
  xio13 написав:А что тогда акции крупнейших ТОП компаний США которые тоже упали в 3-4 раза с пика

А що за компанії такі? Можно навести пару прикладів?
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Faceless
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