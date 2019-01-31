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Уряд перевірить субсидіантів

Уряд перевірить субсидіантів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:21

Уряд перевірить субсидіантів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Дивися повний текст Уряд перевірить субсидіантів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:21

Если безработным не даете, то тогда надо делать персональные субсидии, при чем здесь все прописанные в квартире.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:55

  hxbbgaf написав:Если безработным не даете, то тогда надо делать персональные субсидии, при чем здесь все прописанные в квартире.

при том же, что и те кто "часто отдыхает за пределами страны".
Кто и как будет определять понятие "часто" и "отдыхает"? В каком пункте правил это прописано? А может селянин в Польшу на выходных сигареты возит в трусах и на велосипеде, а обратно продукты. Это часто или нет? Отдыхает он там или велоспортом занимается? :mrgreen:
Задача одна - отпилить от субсидий как можно больше претендентов, под любым предлогом.
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:14

Не там вы бабло роете. Фирташ - через суд вернул нормы на газ 2000-х годов для потребителей без счетчиков. А это почти по 10 кубов на человека. И Счётчики ставить не спешат. Это ещё в дополнение к повышению цены на газ.
Кто ответит за халатное отношение к исполнению своих служебных обязанностей?

Все частные теплоэнерго - выкачивают из населения все что есть. Без шанса, что-то изменить в отоплении многоквартирных домов. Где законодательная база и финансовая поддержка государства в модернизации домовых отопительных систем? Навязывание услуг без возможности отказа от них - противозаконно.
Рада и правительство - ничего не делают в этом направлении!
pobytt
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:08

Re: Уряд перевірить субсидіантів

Народ сам является жертвой своей безграмотности и обычных наперсточных манипуляций бюрократов.
Отказ по пункту 6 подпункт три не правомерен если имеется только регистрация.
3) у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (далі - особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії), і в цьому періоді:


Доходы тех кто только прописан в квартире но фактически не проживает не могут быть объектом рассмотрения по этому пункту, так как в постановлении 848 ясно говорится не о прописанных, а о членах домогосподарства или членах их семей.
Согласно Семейному Кодексу Украины
Статья 3. Семья
2. Семью составляют лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности.

То есть член семьи имеет три признака
1.Совместно проживают
2.Связаны общим бытом
3. Имею взаимные права и обязанности.
Одной регистрации не достаточно!!!!!!!!!!!!
Чиновники элементарно не пользуются законами Украины, а пользуются обывательскими понятиями. На основании таких отказов весь отдел, принимающий такие решения, подлежит люстрации.

Кроме того если они обнаружат у подселенного ими фантома какие то доходы, они не имеют права учитывать их в совокупном доходе. Так как тут на страже стоит последний аргумент здравого смысла - нельзя брать деньги за не существующие услуги.
dvs
 
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