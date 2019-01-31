Уряд перевірить субсидіантів

Додано: Сер 06 лют, 2019 14:08

3) у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (далі - особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії), і в цьому періоді:

Статья 3. Семья

2. Семью составляют лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности.

Народ сам является жертвой своей безграмотности и обычных наперсточных манипуляций бюрократов.Отказ по пункту 6 подпункт три не правомерен если имеется только регистрация.Доходы тех кто только прописан в квартире но фактически не проживает не могут быть объектом рассмотрения по этому пункту, так как в постановлении 848 ясно говорится не о прописанных, а о членах домогосподарства или членах их семей.Согласно Семейному Кодексу УкраиныТо есть член семьи имеет три признака1.Совместно проживают2.Связаны общим бытом3. Имею взаимные права и обязанности.Одной регистрации не достаточно!!!!!!!!!!!!Чиновники элементарно не пользуются законами Украины, а пользуются обывательскими понятиями. На основании таких отказов весь отдел, принимающий такие решения, подлежит люстрации.Кроме того если они обнаружат у подселенного ими фантома какие то доходы, они не имеют права учитывать их в совокупном доходе. Так как тут на страже стоит последний аргумент здравого смысла -