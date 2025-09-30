RSS
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 11:18

Уряд планує залучити на ринок праці 2 млн людей до 2030 року

Пропонуємо до обговорення:
Уряд представив проєкт Стратегії зайнятості до 2030 року. Він передбачає залучення до ринку праці щонайменше 2 млн українців, передусім із числа економічно неактивного населення.

Дивися повний текст
Уряд планує залучити на ринок праці 2 млн людей до 2030 року
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100689
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 11:18

Знущаються з людей як хочуть. Дали пенсіонерам ту 1000, так не дали субсидію. Люди одразу тут 1000 платять за комуналку, так їм на пошті рахують комісію 15 гривен за кожен копійчаний платіж у кілька гривень! Люди не знають, платять частину кожного платежу і за кожен нараховують і з кожного гривень 200 йде комісія на рівному місці, щоб смілянський отримував зарплатню мільйон на місяць!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22941
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 12:12

hxbbgaf

какие 15 грн, в привате 1 грн комиссия.
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 725
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 12:24

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Уряд представив проєкт Стратегії зайнятості до 2030 року. Він передбачає залучення до ринку праці щонайменше 2 млн українців, передусім із числа економічно неактивного населення.

Цікаво, де вони візьмуть 2 млн безробітних?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10399
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 1900 раз.
 
Профіль
 
2
