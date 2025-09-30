|
Уряд планує залучити на ринок праці 2 млн людей до 2030 року
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 13 гру, 2025 11:18
Пропонуємо до обговорення:
Уряд представив проєкт Стратегії зайнятості до 2030 року. Він передбачає залучення до ринку праці щонайменше 2 млн українців, передусім із числа економічно неактивного населення.
Дивися повний текст Уряд планує залучити на ринок праці 2 млн людей до 2030 року
R2
- Робот новин
- Повідомлень: 100689
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
Профіль
Додано: Суб 13 гру, 2025 11:18
Знущаються з людей як хочуть. Дали пенсіонерам ту 1000, так не дали субсидію. Люди одразу тут 1000 платять за комуналку, так їм на пошті рахують комісію 15 гривен за кожен копійчаний платіж у кілька гривень! Люди не знають, платять частину кожного платежу і за кожен нараховують і з кожного гривень 200 йде комісія на рівному місці, щоб смілянський отримував зарплатню мільйон на місяць!
hxbbgaf
- Повідомлень: 22941
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2376 раз.
Профіль
Додано: Суб 13 гру, 2025 12:12
hxbbgaf
какие 15 грн, в привате 1 грн комиссия.
smdtranz
- Повідомлень: 725
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 119 раз.
Профіль
Додано: Суб 13 гру, 2025 12:24
R2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Уряд представив проєкт Стратегії зайнятості до 2030 року. Він передбачає залучення до ринку праці щонайменше 2 млн українців, передусім із числа економічно неактивного населення.
Цікаво, де вони візьмуть 2 млн безробітних?
BIGor
- Повідомлень: 10399
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1490 раз.
- Подякували: 1900 раз.
Профіль
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
