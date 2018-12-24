RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ТОП-5 найбільш високооплачуваних
вакансій в січні

ТОП-5 найбільш високооплачуваних вакансій в січні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:20

  safonovstanislav написав:Разочарую вас, многие крупные компании тоже заинтересованы провести деньги леваком, просто перебросив деньги со своего офшора в ваш офшор через какого-нибудь посредника. Это вы можете НЕ заплатить налоги со своих 50 000 грн в месяц, а крупные компании НЕ платят налоги со значительно больших сумм.


Провести да, но при этом если у них не будет документов о выплате за услугу с этих потраченных денег, то им придется платить налог как за полученную прибыль. Здесь то же самое как в Украине на общей, попробуйте обналичить деньги без документов и "кухни" и посмотрите что вам скажет налоговая.

Так что компании либо проводят все сделки вбелую или платят за проект не более 500$, так как эти деньги они могут провести без документов (представительские расходы не более определенной суммы в месяц).
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1941
З нами з: 30.10.08
Подякував: 177 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:22

Re: ТОП-5 найбільш високооплачуваних вакансій в січні

Кстати, можно работать через контракты и инвойсы, и даже получать деньги на своё имя, но, не в Украине, а в офшоре, а жить при этом можно вообще где угодно. Причём, открывается банковский счёт бесплатно за пару кликов мышки, например, epayments.com. Можете сами попробовать. И таких всяких офшорных систем не один десяток.
Зображення
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1971
З нами з: 10.05.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:32

  safonovstanislav написав:Кстати, можно работать через контракты и инвойсы, и даже получать деньги на своё имя


Я знаю про эти сервисы и даже пользовался ими. Но нужно понимать, что перечисление денег на счета этих сервисов местная налоговая зарубежной компании просто не даст записать в расход. В результате компания влетает на такой нехилый налог до 30% от оборота.

Это приводит к тому, что картчоку иметь можно, не платить налоги тоже можно, но проекты, которые придется выполнять будут по 100-500$ за проект. Можно конечно брать валом, но это реально сложно параллельно работать одновременно с 5-6 проектами, общаясь с разными заказчиками.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1941
З нами з: 30.10.08
Подякував: 177 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:46

Re: ТОП-5 найбільш високооплачуваних вакансій в січні

  AlifeSoft написав:Провести да, но при этом если у них не будет документов о выплате за услугу с этих потраченных денег, то им придется платить налог как за полученную прибыль. Здесь то же самое как в Украине на общей, попробуйте обналичить деньги без документов и "кухни" и посмотрите что вам скажет налоговая.

Крупные конторы плевать хотели на местные законодательства. Они выбирают одну или несколько стран с хорошими законами и низкими или нулевыми налогами для бизнеса, и крутят свои деньги в этой стране или странах. Все расчёты происходят за пределами страны, в которой находится бизнес.

Например, есть такая страна, как Гибралтар, в которую заходят деньги от игроков интернет-казино со всего мира. При том, что офисы самих казино находятся тоже по всему миру. Например, казино с офисом в Европе, расчитанное на игроков из Европы, но все деньги с игроков собираются в банк Гибралтара, и выплачиваются тоже из банка Гибралтара. Каким боком тут налоговые Европы? Все налоги платятся на территории Гибралтара, делая 20% от ВВП этой страны! А налоговая в Европе видит только перечисление денег с Гибралтара в Европу на выплату зарплаты офисным работникам этого казино, с которых уже платятся налоги по полной. В итоге, налоги заплатят с 10 000 евро, а мимо европейской налоговой пройдёт 10 000 000 евро. Это пример.
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Суб 19 січ, 2019 22:49, всього редагувалось 1 раз.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1971
З нами з: 10.05.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:48

Re: ТОП-5 найбільш високооплачуваних вакансій в січні

  AlifeSoft написав:местная налоговая зарубежной компании просто не даст записать в расход. В результате компания влетает на такой нехилый налог до 30% от оборота.

В том то и дело, что в расход будет записывать не налоговая той страны, где фактически находится контора, а налоговая страны, где находится банковский счёт этой конторы, где налог не 30%, а 0%.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1971
З нами з: 10.05.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:55

  safonovstanislav написав:Крупные конторы плевать хотели на местные законодательства. Они выбирают одну или несколько стран с хорошими законами и низкими или нулевыми налогами для бизнеса, и крутят свои деньги в этой стране или странах. Все расчёты происходят за пределами страны, в которой находится бизнес.


Ну попробуйте так покрутить деньги, через пару лет у вас конфискуют не только компанию за долги, но и все личные активы, включая недвижимость, еще и дадут 300 лет тюремного заключения. Было множество скандалов, когда конфисковывали активы крупных предпринимателей за "оптимизацию налогов", которая была десять лет назад.

Именно так часто выгладит бизнес-план выходцев из совка, а потом вопли чего у меня дом за долги конфискуют, я по нему только ипотеку выплатил.

Запад не Украина, там от налоговой откупится очень сложно.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1941
З нами з: 30.10.08
Подякував: 177 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlifeSoft, p_a_l, safonovstanislav, Вкладчик1234 і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо найбільш високооплачувані професії в Києві 1, 2
R2 » Пон 24 гру, 2018 10:28
19 1628
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 січ, 2019 22:02
Ratatui
Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш... 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 11 січ, 2019 11:05
34 2241
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 січ, 2019 13:14
lapay
Найбільш недооцінені смартфони 2018 року
R2 » Вів 25 гру, 2018 15:17
3 275
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 10:57
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11376)
19.01.2019 22:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.