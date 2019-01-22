Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ

Да я уже и не сказал бы. Верес тридцатку стоит. Интересно. Нужно соседей пенсионеров спросить. Купили бы они полкило кабачковой за тридцатку?
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Додано: Сер 23 січ, 2019 15:38
Додано: Сер 23 січ, 2019 16:34
Что то незаметно отступление кризиса. Только месяц назад отменили военное положение.
А каждая новая реформа сводится к сдиранию денег с народа. Почему-то депутатскую неприкосновенность никто не отменил. да ещё и ни один прокурор не сел за взятки.
Много риторики - результатов ноль.
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