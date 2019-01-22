Президент Петро Порошенко заявив, що кошти, надані Україні Міжнародним валютним фондом, були направлені на посилення золотовалютних резервів держави.
Дивися повний текст Стало відомо, куди були спрямовані гроші від МВФ.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 17:40
Стало відомо, куди були спрямовані гроші від МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, куди були спрямовані гроші від МВФ.
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:40
А державний борг президент Порошенко не хоче порівняти за вибраний період? ... позичати під тримання в резерві, щоб платити відсотки за кредитом стратегія якою потрібно пишатись?
ІМО, якщо кредит, то під розвиток, ... на проїдання - тупиковий шлях, ... позичати щоб розраховуватися за попереднім кредитом, краще дефолт ...
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:42
главное оружие рашистов - ложь
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