Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

Додано: Сер 30 січ, 2019 11:40

ShtormK написав: Stringer написав: Очень прискорбно слышать, что 1 место в рейтинге, даже не продаётся, а выставляется отфонарно журналистом, на основе его единоличных предпочтений.

Крайне сомнительная позиция для уважаемого издания Очень прискорбно слышать, что 1 место в рейтинге, даже не продаётся, а выставляется отфонарно журналистом, на основе его единоличных предпочтений.Крайне сомнительная позиция для уважаемого издания



Вообще-то там есть целая методика расчета, с начислением баллов. Уверен, Вы не вникали.

Я давно Вас читаю на форуме, Вы очень грамотный и знающий форумчанин. Но сейчас обида на Моно-банду Вас ослепляет. Не стоит, поверьте.

Я никогда не спорю с хейтерами той или иной группы, знаю, что это бесполезно. Вообще-то там есть целая методика расчета, с начислением баллов. Уверен, Вы не вникали.Я давно Вас читаю на форуме, Вы очень грамотный и знающий форумчанин. Но сейчас обида на Моно-банду Вас ослепляет. Не стоит, поверьте.Я никогда не спорю с хейтерами той или иной группы, знаю, что это бесполезно.

Посмотрел вашу методику. Очевидно в ней и причина - в несбалансированности показателей, что вы использовали. Вам таки стоило бы прислушаться к опытным местным форумчанам.Вы много баллов даете, например, за более длинный грейс-период, вообще не учитываете размер кешбека, а только его наличие, вообще не учитываете максимальную величину кешбека, не учитываете условия его выплаты, седьмой пункт вообще ни о чем, тем более "лимит со старта" не есть эквивалент лимита без предоставления справки, а формальный максимум лимита без справки мало коррелирует с реальным лимитом, что вам дадут.Оценка уже два месяца неактуальна по Монобанку. "Выгодные тарифы на снятие" у Монобанка - очень сомнительное заявление.По Б5 - возможность заработать кешбека вдвое больше, выплата кешбека хоть каждый день от 1 грн, а не от 100 грн как в Монобанке, лимитирован только вывод кешбека, а не его начисление (как в Монобанке), выплата "самыми живыми" деньгами, т.е. на любую карту, а не только на саму кредитку.Нет Викенд Кард от ТАСа - это ОЧЕНЬ большое упущение.