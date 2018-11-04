Я дал свой комментарий на Ваш ответ, который вы дали на сообщение clientage.
Пользователь привел интересный и краткий обзор. Скажем познавательно для ознакомления и по "другую сторону зеркала".
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 30 січ, 2019 11:34
Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
Я дал свой комментарий на Ваш ответ, который вы дали на сообщение clientage.
Пользователь привел интересный и краткий обзор. Скажем познавательно для ознакомления и по "другую сторону зеркала".
Додано: Сер 30 січ, 2019 11:40
Посмотрел вашу методику. Очевидно в ней и причина - в несбалансированности показателей, что вы использовали. Вам таки стоило бы прислушаться к опытным местным форумчанам.
Вы много баллов даете, например, за более длинный грейс-период, вообще не учитываете размер кешбека, а только его наличие, вообще не учитываете максимальную величину кешбека, не учитываете условия его выплаты, седьмой пункт вообще ни о чем, тем более "лимит со старта" не есть эквивалент лимита без предоставления справки, а формальный максимум лимита без справки мало коррелирует с реальным лимитом, что вам дадут.
Оценка уже два месяца неактуальна по Монобанку. "Выгодные тарифы на снятие" у Монобанка - очень сомнительное заявление.
По Б5 - возможность заработать кешбека вдвое больше, выплата кешбека хоть каждый день от 1 грн, а не от 100 грн как в Монобанке, лимитирован только вывод кешбека, а не его начисление (как в Монобанке), выплата "самыми живыми" деньгами, т.е. на любую карту, а не только на саму кредитку.
Нет Викенд Кард от ТАСа - это ОЧЕНЬ большое упущение.
Додано: Сер 30 січ, 2019 11:51
Коллега, Викенда нет, потому что это рейтинг бесплатных кредитных карт.
Карта с абонплатой в 365 грн не может считаться бесплатной, не так ли?
То, что она 1-2 раза в год выдается бесплатно по акции (причем, бесплатно на 1 год), не делает ее бесплатной вообще.
По этой причине она и не включалась в этот рейтинг.
Додано: Сер 30 січ, 2019 11:55
А что касается "сбалансированности показателей"...
Во-первых, это первый подобный рейтинг, возможно, какие-то показатели будут пересмотрены.
Во-вторых, сколько пользователей - столько будет и мнений, какой показатель важнее.
Думаю, мы (я имею в виду весь коллектив) прислушаемся к здравым советам форумчан, если только они будут высказаны в нормальном тоне, а не вот так:
Не думаю, что грамотный и уважающий себя в первую очередь форумчанин должен писать, как ... сами догадайтесь, кому это больше подходит.
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:19
Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
Эту карту ещё суметь надо получить, чтобы чувствовать эти преимущества, которые в последнее время режут более часто.
После Вашего ответа на моё сообщение я тоже решил посмотреть вашу методику, постарался вникнуть в статью.
Опубликованная статья имеет маркетинговые основания и менее субъективная:
1) "Річна процентна ставка" лучше вместо этого параметра выставлять баллы по эффективной процентной ставке;
2) "Наявність кешбеку" добавить +1 баллы за честный кэшбек (у многих он указан "грязными", мало кто указывает "чистыми" после вычита налогов); -1 балл, если кэш-бек занижается за (например, за использования собственных средств кэшбека нет, а за кредитные есть);
3) нет пункта про удобство получения в провинциях;
4) нет оценки по методам погашения карты, одну карту можно погасить авторизацией остатка, а другую необходимо, чтобы деньги провелись по счету;
5) отсутствует оценка по оформлению дополнительных платных услуг, которые надо отключать самостоятельно для избежания дополнительных трат;
6) отсутствует оценка выдачи карт с чипом (бесплатно/платно);
7) отсутствует оценка по оформлению карт в городах Донецкой и Луганской областях, которые подконтрольны Украине (вообще не оформляют клиентам из этих регионов, оформляют только при получении в другой области);
8 ) в оценке льготного периода стоит брать минимальное значение, которым может воспользоваться клиент. Например, по "«Card Blanche White» Ідея Банку" указали, что период 92 дня — это только в первый месяц после оформления договора.
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:47
Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
Ну хорошо, тут я не обратил внимание.
Пересмотреть стоит обязательно. Тем более, раз настроенный рейтинг обновлять намного проще, и можно делать регулярные публикации. Также расширить перечень карт - если уж у Альфы добавили ЭКО, то можно и Максимум Готивка добавить.
Обязательно добавить к оценкам максимальный размер кешбека. Возможно, добавить условия получения кешбека - если у ТАСа это от 1 грн хоть каждый день, то у Моно - от 100 грн, в Альфе орехи от 50 грн и только на погашение совершенных транзакций. Баланс баллов по критериям - вообще особый вопрос, но условия кешбека явно важнее и должны весить куда больше, чем +5 дней грейса, а максимальный лимит без справок о доходах - вообще показатель сомнительный и уж точно не должен иметь большой вес; при но можно добавить эмпирический "вероятный" лимит - куда более полезный показатель. Ставка по кредиту (для тех, кто не в грейсе) - критерий важный, ибо "грейсовиков" по факту меньшинство, но надо оценивать расходы брутто - с "комиссиями за обслуживание", процент минимального погашения тела и пр - возможно, просто рассчитать гипотетическую эффективную ставку для задолженности, например, в 10 000 грн.
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:51
Кстати, с учетом всего высказанного... планируется еще один опрос на тему "Какой из параметров кредитной карты вы считаете более важным?"
Сами опросы проводить буду не я, но я буду подавать идеи для этого. Поэтому буду благодарен, если создадим вместе перечень показателей.
Я вот тут предварительно уже начал:
1. Размер льготного периода
2. Величина кредитного лимита
3. Размер кешбэка (в %)
4. Максимально возможный размер кешбэка (в грн)
5. Процентная ставка (при выходе из льготного периода)
Можно список продолжать.
Кстати, о процентной ставке. Там использовалась не эффективная, а т.н. "базовая" процентная ставка. Т.е. сколько человек реально платит при выходе из грейса. И умноженная на 12. У некоторых банков этого показателя не нашли, пришлось брать их эффективную. У других - нашли и указали.
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:53
Я в курсе, откуда Вы Верю, Вам и землякам этот пункт важен. Но будет ли он важен остальным?
В любом случае, добавим его в перечень для опроса.
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:56
Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
Тут очень сложно выбрать один, лучше в опросе сделать выбор двух или трех наиболее важных показателей. Причем прикрутить можно хоть прямо в теме обсуждения.
А ведь есть еще и минимальный % погашения задолженности, и ежемесячная комиссия (как правило по сумме выходящая не меньше, чем сумма начисленных процентов). Для человека, который выгреб кредитку и платит мин платеж, куда важнее итоговое соотношение этого минимального платежа к совокупной сумме задолженности, чем абстрактные годовые ставки.
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:56
Я не ставил целью вас как либо оскорбить, даже не знал что это ваша работа...
Ну а после того, как Клиентаж подробно тут разжевал, что в этом рейтинге искривлено, писать ему в ответ, что у него субъективная точка зрения, а типа журналист, используя сомнительные критерии и ничем не обоснованные цифры подсчета, представил какую то объективную картину - как минимум откровенная манипуляция.
Так, что будьте готовы - когда отмахиваетесь от конструктивной критики, за ней могут последовать нелициприятные выводы
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