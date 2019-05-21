Вот именно. Б5 и Пудра -- эт две половинки на одном тарифе, они могут быть допками др. для друга. Лепите их в ОДНОЙ строке рейтинга
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 29 січ, 2020 22:52
Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
Вот именно. Б5 и Пудра -- эт две половинки на одном тарифе, они могут быть допками др. для друга. Лепите их в ОДНОЙ строке рейтинга
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 18 лют, 2020 15:50
Коко-банк не открывает кредитную карту, если ты зарегистрирован ФОП-ом менее чем 3 месяца, остальные твои официальные доходы их не интересуют)
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:44
А кто то связывался с этим КОКО шником,кредитной, есть подводные камни?, в рекламе все прекрасно, раздают без справок о доходах, рассмотрение 30-40 мин., нужны 3 телефона родичей коллег и т.д, но ... копаю глубже, один пункт противоречит другому,или дополняет отменяя все прелести, горячка говорит одно, заехал в отделение там инакомыслие... Скунсом попахивает...
Востаннє редагувалось Tico в Вів 18 лют, 2020 18:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 лют, 2020 17:03
Если честно, то так и не понял в чём уникальность OneCard от Конкорда.
Вот какой пункт, который у них круче, чем у остальных банков?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Сер 19 лют, 2020 12:30
Выбираю кредитку, у кого есть опыт общения. В конкурсе Б5 ТАСа, карт бланш вайт Идеи и КОКО шник Барсика. Прерогативы по уменьшению: прозрачность и простота обслуживания карты,не требующая скурпулезного внимания, какой нибудь кэшбэк 2-3 %, кредлимит 20-50 тыс гр.,пользование картой: супермаркеты, АЗС, ресторации, редко инет покупки, в общем бытовуха, но не хочется чтобы она переросла в геморрой
Додано: Сер 19 лют, 2020 14:24
Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
Tico, какие-то кредитные карты с кредитным лимитом у вас есть? Если да и там по ним большой лимит, то выше озвученные банки (особенно Тас) лимит могут не дать.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 19 лют, 2020 19:54
Додано: Чет 20 лют, 2020 11:11
Додано: Чет 20 лют, 2020 12:08
Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
Приоритет по оформлению из текущего списка оставил бы такой:
1) В5 от ТАС
+ честный кешбек (сказано 2% за кредитные, то 2% и зачисляют)
+ возможность расширить категории получения кешбека, оформив к этому счету допку Пудра (оформление платное)
+ возможность отслеживать баланс накопленного кешбека
+ 10% на положительный остаток по карте
+ за оформление через можно обоим получить по 50 грн кешбека
– чип-карты платные
– многие вещи завязаны на проводке
– сроки действия кешбека привязан к срокам кварталов (в начале квартала обнуляют кешбек, накопленный за предыдущий квартал)
– расширенные условия по различным акциям следует уточнять у поддержки
– нельзя удалённо заказать выписку, в приложении есть только история операций по карте
2) КОКО от Форвард
+ повышенный кешбек за кредитные
+ повышенный размер кешбека, который можно накопить в месяц
+ сами выплачивают кешбек, если он выше 5 грн
+ карта с чипом и бесконтактом
+ 12% за положительный остаток
+ бесплатное снятие/перевод своих средств
+ по рефссылке можно оформить карту и получить с другом по 100 грн (грязными) и 100 грн (грязными) приветственного кешбека за первую транзакцию в магазине от 100 грн
– баланс кешбека нельзя контролировать
– плавающие категории кешбека
– в банкинге нет историй операций по карте, но можно заказать выписку
+/- РД — дата подписания договора
Продуктами Идеи не пользовался, но если захотите оформить, то смотрите в сторону нового продукта О.карта (можно оформить не во всех городах). А так желательно РД, чтобы было 1 число, если желаете ничего не оплачивать за пользование картой.
Будите заполнять анкету, то Тас и Форвард запросят до 2 номеров знакомых и 1 номер начальника (рабочий). Будут звонить, поэтому проинструктировать тех, кто поднимет трубку.
PS Ещё важный момент — какие способы пополнения этих карт Вы можете применить.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 20 лют, 2020 12:16
MASolomko
Немного оффтопа. "Форвард запросят до 2 номеров знакомых и 1 номер начальника (рабочий)". Вопрос - если оформлять Дебетовую карту Форварда, номера не требуют?
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